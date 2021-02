På söndag är det Alla hjärtans dag där alla par runtom i landet får fira kärleken. Men det är också Alla hjärtebarns dag, där de 2 000 barn som varje år föds med hjärtfel uppmärksammas.

Ett av dessa barn är tvååriga Saga som föddes med ett så kallat enkammarhjärta, eller Tricuspidalisatresi, och har redan tvingats genomgå tre öppna hjärtoperationer i sitt liv. Nu har hennes två bröder Eddie och Ville bestämt sig för att göra någonting tillsammans med pappan Daniel Ljungström.

Samlar in pengar för barn med hjärtfel

På söndag kommer de sända när de spelar spelet ”Zelda: Breath of the Wild” på sin Twitchkanal i samarbete med Hjärtebarnsfonden. Målet är att samla in pengar för barn som föds med hjärtfel och ge lillasystern ett fullt liv.

– I tv-spelsvärlden innebär hjärtan liv och hälsa. På alla hjärtans dag kommer vi därför spela Zelda och andra spel med fokus på insamlandet av hjärtan eftersom Saga och alla andra barn förtjänar ett fullt liv, säger Sagas pappa Daniel i ett pressmeddelande.

Fler än 90 000 personer lever med ett medfött hjärtfel varav 20 000 är barn. De två brödernas Twitchstream kommer inledas 14.00 på söndag där alla intäkter går till Hjärtebarnsfonden.

