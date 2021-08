Den 15 oktober släpps NHL 22 av spelutvecklaren EA Sports. Årets omslagsprofil blir storstjärnan Auston Matthews, som pryder omslaget för andra gången.

– Det är en otrolig ära och jag kunde inte vara gladare över det, berättar amerikanen själv i en exklusiv intervju med SportExpressen.

Just superstjärnorna i NHL blir det extra fokus på i det nya spelet. De får en så kallad ”X Factor”, som liknar systemet i Madden-spelen.

De största namnen får särskilda egenskaper som de kan aktivera i spelet. Dessa delas in i två kategorier: zonegenskaper och superstjärneegenskaper.

För Auston Matthews del innebär det bland annat att han kan skjuta med extrem precision, även genom klungor av motståndare.

En annan stor nyhet är att NHL 22 får spelmotorn Frostbite, vilket EA Sports beskriver som ett enormt steg för att förbättra grafiken i spelen. Något som har blivit möjligt tack vare nya Playstation 5 och Xbox Series X.

Spelet blir mer verklighetstroget än någonsin.

– Frostbitemotorn ger oss också kraften att skapa en hel del realism som du kommer märka när du spelar, säger Clement Kwong på EA Sports i ett pressmeddelande.

Det kommer märkas i detaljer som hur spelarnas tröjor rör sig, mer detaljerade spelarmodeller och hur uppmärksamma spelarna är på saker som sker runtom dem på isen.

NHL 22 släpps den 15 oktober på Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4 och Xbox One. De som förbeställer spelet kommer få tillgång till flera bonusar i spelet vid släppet.

Auston Matthews ”X Factors” i NHL 22

Zone Ability

”Shock And Awe”: Elite Shooting out of Dekes. High shot success right after a deke.

Superstar Abilities

”Make it Snappy”: Great Snapshot from Stride. High success rate on snap shots while in stride.

”Seeing Eye”: Great Shot through Screens. High shot success shooting through traffic.

”Tape to Tape”: Great Passing within Vision. Nails passes within vision.

”Puck on a String”: Great Stickhandling. Lightning quick stickhandling and toe drags.

”Third Eye”: Great Peripheral Passer. Passes find receivers in peripheral vision.

