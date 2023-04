E-sporten har vid flera tillfällen fått sin ansökan nekad av RF. I slutet av maj hålls nästa upplaga av Riksidrottsmötet, där nya förbund har en chans att röstas in.

Den här gången finns en betydligt större optimism hos Svenska e-sportförbundet än tidigare. Bland annat på grund av att de två, tidigare rivaliserande e-sportförbunden, har slagits samman och gör en gemensam ansökan.

På onsdagen släppte Riksidrottsstyrelsen sitt yttrande kring de sökande förbundens ansökan. Ett yttrande som vanligtvis väger enormt tungt när rösterna sedan ska lämnas in i maj.

Riksidrottsstyrelsen föreslår att stämman avslår e-sportförbundets ansökan, och det ser därmed mörkt ut för e-sportens chanser i år. Nästa chans kommer inte förrän om två år.

”Tillgång till bra konversationer”

För e-sporten råder delade meningar om vad ett medlemskap i RF skulle innebära.

Jonas Gundersen, operativ chef på det svenska storlaget Ninjas in Pyjamas, bryr sig inte om huruvida e-sport ses som en idrott av allmänheten.

Han ser däremot fördelar med att bli en del av RF.

– Min åsikt om huruvida e-sport borde anses vara en sport är att jag inte bryr mig. Det är irrelevant. Jag tror att e-sporten står för sig själv. I vissa avseenden kan det vara en bra sak att få ”mainstreams” acceptans, för det ger tillgång till bra konversationer och utbyten med andra industrier för att bygga e-sporten så att den blir mer långsiktig, säger Gundersen.

– Att lära sig av och arbeta med idrotter som funnits i hundratals år vore absolut en bra sak. Det finns inget negativt över det, det vore väldigt coolt.

I hans hemland, Danmark, finns en långt mer utbredd acceptans för e-sporten. Bland annat finns en nationell strategi samtidigt som politiker involverar sig mycket mer.

I dag är Danmark ett av världens främsta e-sportländer, medan Sverige har stagnerat.

– Jag tror att framgångarna är direkt kopplade till acceptansen som finns i Danmark om man jämför med Sverige. Det är därför Danmark är så mycket bättre på e-sport än Sverige just nu. Det är enormt viktigt. När alla pratar om det och danska tv-kanalerna sänder det så påverkar det både föräldrarna och barnen och det blir mer accepterat.

”Kommer inte lösa alla problem”

Branschveteranen Tomas Lyckedal, som är affärschef på e-sportbolaget Black Molly Entertainment, är osäker på vad ett inträde i RF skulle innebära för e-sporten.

– Jag önskar att jag hade ett stensäkert svar. Jag kan se enorma fördelar med att komma in i RF och att e-sporten får en mer accepterad roll i samhället och har möjlighet att söka lokala och regionala bidrag, och få in mer pengar i gräsrötterna. Sen tror jag att man måste titta på sig själv i e-sporten och fortsätta utveckla den egna verksamheten. Bara för att man kommer in i RF kommer inte alla problemen lösa sig, snarare tvärtom. Kravställningen kommer öka.

Han ser det som en pusselbit snarare än en lösning på alla de problem som finns inom e-sporten. Lyckedal jämför med andra förbund som redan är medlemmar i RF.

– Den traditionella idrottsrörelsen tittar ju på oss också till stor del för att de också ska lyckas i framtiden. Det saknas ju solskenshistorier även i många av de förbunden där de kämpar med kniven mot strupen för att hitta sponsorer, tittare, engagemang och ekonomi i sin verksamhet.

Kan e-sporten lära sig något av den ”traditionella” idrotten?

– Verkligen. Det går ju åt båda hållen, båda kan lära sig väldigt mycket av varandra. Det vi kan lära oss är ju kring praktisk organisering av föreningsliv, lokala klubbar och hur man jobbar med värderingar och utbildning av spelare. På den kommersiella sidan tror jag däremot det finns fler lärdomar att ta av e-sporten är idrotten, med några få undantag med hockeyn, fotbollen och de stora sporterna.

Tomas Lyckedal fortsätter:

– Att bli mer inkluderade i den övriga idrottsrörelsen och få daglig kontakt med de andra förbunden kommer ju göra att e-sporten snabbare kan organisera sig och bli mer proffsig. Och framför allt utbilda i hur man kan starta sin egen e-sportklubb och engagera föräldrar.

Riksidrottsmötet där Svenska e-sportförbundets öde avgörs hålls den 26–28 maj. Vid avslag får förbundet söka igen om två år.

