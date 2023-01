Hur har första dagarna med Headtr1ck varit, och vad kan han tillföra till laget?

Hampus:

– De första dagarna har varit bra, han tillför lite CIS-energi som gör alla lite mer taggade, haha. Och så klart hans råa skill.

Rez:

– De har varit bra med tanke på förutsättningarna, det är mycket nya grejer han måste ta in och lära sig av hur vi spelar. Jag tycker framtiden ser ljus ut när vi får allting på plats med honom.

Brollan:

– De första dagarna med Daniil har gått jättebra, vi har praccat i ungefär två veckor och försökt få in så mycket information om honom som möjligt, han är väldigt skillad och har mycket talang i sig. Han har imponerat på oss alla under de dagarna som varit. Tror han kommer tillföra mycket till laget, som awper men också för att få in lite nytt blod och hunger som jag tror kommer vara väldigt viktigt.

Känns det som att laget är mer balanserat nu, med roller och så, än vad det varit på länge?

Hampus:

– Ja, alla gillar sina roller, men så var det ju innan också. Rez ville ju prova att vara awper.

Rez:

– Ja, det känns som att alla är där de ska vara, det gör allting mer bekvämt och underlättande. Känns som alla top-lag har en ”wonder kid” i sitt lag, nu har vi fått våran, haha.

Brollan:

– Det är väldigt skönt att få in en awper för det första, liksom att Daniil vet exakt hur han ska reagera i vissa situationer, vilket är väldigt skönt. Men han kan självklart bli bättre. Sen är det mellan mig, Rez och Hampus – vem som har tagit de olika possarna, men det vill jag inte avslöja före vi spelar.

Vad talar för att det här ska bli året då ni äntligen tar en stor titel igen?

Hampus:

– Vi har en mini-S1mple nu.

Rez:

– Svårt att veta hur lång tid det kommer ta med denna line-up. Det kommer definitivt vara mycket trial and error nu i början och göra headtr1ck bekväm, det viktigaste är att få in alla fundamentals i vårat spel och det får ta sin tid.

Brollan:

– Jag vill inte sätta ribban högt redan, vi vet inte var vi är i nuläget, för vi inte har spelat officiella matcher än. Men jag tror vi kan nå toppen absolut, jag tror vi verkligen behöver låta Daniil få tid att lära sig tier 1-CS också. Det är onödigt för honom att också känna pressen av att vinna titlar direkt, för det kommer inte alltid vara lätt. Jag tror G2 hade tankesättet när de tog in M0nesy att de skulle vinna titlar direkt, men det kommer inte alltid bli så. Jag vet inte ännu, men skulle vilja fajtas om titlar!

Vad har du för förväntningar inför Blast, och hur har uppladdningen gått inför nya säsongen?

Hampus:

– Jag förväntar mig att vi kvalar vidare. Praccsen har gått bra, men matcher är annan sak så vi är bara taggad på att få spela och se vart vi är.

Rez:

– Blast kommer bli svinkul, vi kommer få se hur långt vi har kommit med den tiden vi haft med Headtr1ck. Men jag har än så länge positiva förväntningar. Känner också att oavsett vad som händer så kan vi bara lära oss av det.

Brollan:

– Jag har bra förväntningar inför Blast. Tror alla i laget är väldigt taggade på att ge lite revansch från förra året – och för Daniil att verkligen bevisa sig själv. Vi började ganska tidigt för vi visste inte vilken grupp vi skulle hamna i, men vi har bootcampat och det gick bra!

Ninjas in Pyjamas spelar sin premiärmatch i Blast Premier i Köpenhamn under lördagen. 12.00 ställs de mot Natus Vincere.

