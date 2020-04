Valorant släpps inte förrän i sommar, men spelar befinner sig nu i betafasen och har tagit världen med storm. Flera tittarrekord har krossats samtidigt som några av de allra största stjärnorna från spel som Fortnite, CS:GO, Apex Legends och Overwatch har gett sig in i spelet.

Spelstudion bakom Valorant, Riot Games, har sedan länge varit tydliga med att tävlingsmomentet är den allra viktigaste aspekten i spelet. Därför har diskussionerna kring e-sport varit vanligt förekommande.

Nu kommer de allra första detaljerna kring planerna för att göra Valorant till en maktfaktor inom e-sporten.

Enligt Dot Esports så kommer det inte finnas en franchiseliga initialt, som i Riot Games flaggskeppsspel League of Legends. I stället så kommer tredjepartsorganisationer tillåtas att driva turneringar i spelet.

Men flera kravs ställs inför turneringarna.

Får inte visa blodet

Bland annat så får inte spelets blodfunktion vara påslagen, det vill säga får inget blod synas i spelet i tävlingssammanhang. Det gäller såväl mindre som stora turneringar.

Andra spel i genren, främst Counter-Strike, har länge plågats av sin realism vad gäller blod, vapen och att spelet grundas i att ett krig förs mellan terrorister och anti-terrorister. Det har gjort sponsorer, som är oroliga kring sin image, tveksamma inför att investera i spelet.

Det försöker nu Valorant kringgå genom att bland annat ta bort blodet och kalla bomben för en ”spike”.

– Vi har enorma drömmar för var spelet kan bli som e-sport och är exalterade över att påbörja resan med våra spelare. Vårt primära fokus i det tidiga skedet blir att skapa partnerskap med spelare, contentskapare, turneringsorganisatörer och utvecklar för att bygga upp Valorants ekosystem, säger Riots globala e-sportchef Whalen Rozelle till Dot Esports.

Under spelets första vecka har 148,7 miljoner timmar spenderats på att se Twitchstreams på spelet. Den siffran har endast slagits av Fortnite. Under tisdagen förra veckan så hade spelet som mest 1,7 miljoner tittare samtidigt och slog också Twitchrekordet för antalet tittade timmar under ett dygn med 34 miljoner tittade timmar.