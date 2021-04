Överraskningen i listan över de svåraste spelen

Det fanns en tid då tv-spelsentusiaster tvingades ringa till Nintendos egna experter för att få hjälp med att ta sig vidare i svåra delar av spel.

Nu finns hjälpen bara en Googlesökning bort.

En ny undersökning av Comparethemarket.com visar vilka tio spel som allra flest personer har använt Google för att klara av.

Det visar sig att det populära spelet ”Animal Crossing” har överlägset flest träffar. Spelet är inte känt för att vara svårt, men många vill ha hjälp med att hitta hemligheter i spelet.

Över en miljon sökningar har gjorts för att få hjälp med delar av spelet under senaste året.

Det är ungefär 700 000 fler sök efter hjälp än notoriskt svåra tv-spelstitlar som ”Bloodbourne” och ”Dark Souls III” som är åtta respektive nia på listan.

Tvåa är ”The Witcher 3” som har hyllats som ett av de bästa spelen som existerar. Andra noterbara titlar är ”Minecraft” och ”Red Dead Redemption 2”.

Tio svåraste spelen enligt Google

1. Animal Crossing: New Horizons

2. The Witcher 3: Wild Hunt

3. Terraria.

4. Minecraft

5. God of War

6. The Last of Us

7. Red Dead Redemption 2

8. Bloodbourne

9. Dark Souls III

10. Resident Evil 2

