Det har stormat kraftigt kring datorspelsjätten Activision Blizzard under året, sedan uppgifterna kom fram om hur kvinnor särbehandlats på företaget bakom speltitlar som ”World of Warcraft” och ”Call of Duty”.

Nu har nya uppgifter kommit fram genom en granskning av Wallstreet Journal.

Där anklagas vd:n Bobby Kotick för att ha vetat om de sexuella trakasserierna mot kvinnor under flera år års tid, utan att ha agerat.

Vd:n ska också ha undvikit att informera styrelsen om bland annat våldtäktsanklagelser och trakasserier på företaget.

Nu rapporterar Kotaku att över 100 anställda på Activision Blizzard har gått ut i protest och kräver att Kotick sparkas. Det är andra gången som anställda protesterar utanför kontorslokalerna.

”Vi kommer inte tystas förrän Bobby Kotick har bytts ut som vd, och fortsätter ha vårt ursprungliga krav på en undersökning av en tredje part som valts av anställda”, skriver ABK Workers Alliance, en intresseorganisation av anställda på företaget, i ett uttalande.

Försvaras av styrelsen

Utöver att ha tillåtit beteendet mot kvinnor att fortsätta på Activision Blizzard så anklagas Bobby Kotick själv för att ha trakasserat en sekreterare under 2006 i Wall Street Journals granskning. Bland annat ska han ha hotat att döda henne i ett röstmeddelande. Händelsen uppges därefter ha fått en lösning utan rättegång.

Efter granskningen har Activision Blizzards styrelse släppt ett uttalande där de stöttar sin vd.

”Under Bobby Koticks ledarskap har företaget redan implementerat industriledande förändringar, bland annat en nolltoleranspolicy och ett engagemang för att få en betydande andel kvinnor och icke-binära personer i vår personal”, skriver de bland annat.

