Med sina 180 mål är Manchester Citys storstjärna Sergio Agüero den fjärde bästa anfallaren någonsin i Premier League. I hemlandet Argentina så är det däremot inte det enda han är känd för.

Fotbollsstjärnan är en stor gamer och har 2,5 miljoner följare på sin Twitch-kanal där han streamar allt från Counter-Strike: Global Offensive och League of Legends till Among Us. Det hela började så sent som i april och hans kanal har exploderat under epidemin.

Nu meddelar Agüero att han också startar sin egen e-sportorganisation: Krü Esports, där han själv tar rollen som vd.

– Vi skapade Krü för att jag vill att ni alla ska få uppskatta det vi gör. Jag tjänar mina pengar på fotboll men jag tycker också om det och älskar det. Jag vill att alla som blir en del av Krü ska älska vad de gör och känna sig bekväma, säger Agüero i ett uttalande.

Beckham startade eget lag

Han säger också att han vill överföra sin kunskap från den traditionella idrottsvärlden till e-sporten med målet att delta i turneringar och även organisera egna evenemang. Krü Esports kommer ha baser i båda Argentina och Barcelona.

Agüero blir den senaste i en lång rad av idrottsstjärnor som ger sig in på scenen. Nyligen blev det klart att David Beckham startar den egna e-sportorganisationen Guild. Sedan tidigare har namn som Zlatan Ibrahimovic, Michael Jordan och Mesut Özil gett sig in i e-sporten på allvar.