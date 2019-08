Nytt rekord – så många såg VM-finalen i Dota 2

Finalen i The International 2019 blev en stenhård serie mellan Team Liquid och fjolårsmästarna OG. Team Liquid kunde första ta hem ett märkligt och svängigt game 1 innan OG vände serien och tog hem förstapriset på 145 miljoner kronor.

Och finalen blev en tittarsuccé. 2 miljoner tittare såg dramat mellan de stora Dota 2-rivalerna och är därmed ett nytt rekord för spelet. Och då är inte kinesiska tittare inräknade i tittarsiffrorna, en region som har väldigt stort Dota-intresse.

Svårt att få siffror från Kina

Jämförelsevis i e-sportvärlden är det bara Fortnite World Cup (2,3 miljoner tittare) och Worlds 2018 i League of Legends (2,05 miljoner tittare) som slår The International Finalen. Men frågan är om inte Dota 2-finalen hade intagit förstaplatsen om man lyckats räkna med den kinesiska publiken. Enligt Joindota.com är det en utmaning att samla in data om tittandet i den regionen.