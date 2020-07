Under torsdagen kom beskedet att alla planerade internationella sportevenemang i Kina stoppas för resten av året på grund av pandemin. E-sportfans insåg snabbt att det sannolikt betyder att världsmästerskapet i League of Legends, som planeras hållas i landet i höst, också ställs in.

Men nu kommer nya uppgifter. På grund av att e-sporten inte är erkänt som en sport från regeringshåll i landet så kan evenemanget ändå hållas, under annorlunda former, skriver ESPN.

Enligt flera källor till sajten så planeras ett så kallat ”bubbel-format” som ska hjälpta till att garantera säkerheten för deltagarna. De 24 lagen kommer då att anlända till Shanghai flera veckor i förväg och hållas i karantän på samma hotell. Själva turneringen kommer då att hållas på en och samma plats under hela turneringen.

Hade hoppats på 56 000 i publiken

Den tidigare planen, innan viruset, var att hålla det tionde världsmästerskapet i sex olika städer i landet.

2017 så hölls VM också i landet och 45 000 personer tog sig till Pekings Nationalstadion, även kallat ”Fågelboet”, medan biljetter såldes svart utanför arenan för tiotusentals kronor.

Årets turnering planerades att hållas på Shanghai Stadium där maxkapaciteten är 56 000, och målet var att göra det till den största e-sportturneringen genom tiderna. Enligt ESPN så lutar det mot att Kina får hålla även nästa års mästerskap för att genomföra ursprungsplanen.

Det innebär i så fall att USA, som ryktades få 2021 års turnering, i stället blir värd 2022.

Det är kinesiska lag som har vunnit VM de senaste två åren efter att Invictus Gaming vann för två år sedan medan uppstickaren Funplus Phoenix är regerande mästare.