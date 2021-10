Det är högsäsong för världens största e-sport, League of Legends, då den enorma turneringen Worlds just nu spelas. Turneringens enda svensk vann under måndagen sin premiärmatch med sitt Rogue.

Under e-sportfesten presenterar nu Logitech G, i samarbete med spelutvecklaren Riot Games, nya produkter som inspireras av spelet.

Det rör sig om ett headset, tangentbord, mus och musmatta.

– När man älskar ett spel som League of Legends, blir det extra roligt att fördjupa sig ännu mer i den världen. Den nya produktserien, som vi tagit fram tillsammans med League of Legends-teamet, har tagits fram med ambitionen att kombinera våra Pro-produkter med League of Legends ikoniska Hextech-mönster. säger Peter Kingsley, marknadschef på Logitech.

Produkterna beskrivs som prestandadrivna och de produkter som får nytt utseende är headsetet Logitech G Pro X, den trådlösa spelmusen Logitech G Pro Wireless, tangentbordet Logitech G Pro Mechanical samt musmattan Logitech G840 XL.

