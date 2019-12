Tangentbord, mus, headset... och strumpor? Nu har Puma släppt sin nya Active Gaming Footwear, en strumpa för gamers som kommer att kosta omkring 1 000 kronor. Klädjätten beskriver det som framtiden för datorspelare, enligt Independent.

Strumpan har tagits fram tillsammans med professionella e-sportare och beskrivs vara till för både amatörer och proffs.

Den avancerade strumpan har fyra olika inställningar: search, attack, cruise och defence. Men det är ännu inte klart vilken funktion dessa inställningar kommer ha.

Ninja får egen Adidas-sko

Dessutom så är den designad för att ha maximal komfort och grepp för att stödja gamers.

Allt fler klädföretag försöker att ge sig in i e-sporten. Under onsdagen blev det klart att Fortnite-stjärnan Tyler ”Ninja” Blevins får en egen Adidas-sko som släpp den 31 december med namnet ”Time In”, skriver The Verge.

Den kommer att kosta runt 1 200 kronor.