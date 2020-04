League of Legends är världens största e-sport sett till tittare. Nu får Norden tillsammans med Storbritannien och Irland sin egen officiella League of Legends-liga. Speltillverkaren Riot och Dreamhack har tillsammans tagit fram nya Northern League of Legends Championship (NLC).

Det är finländska ligan Telia Esports Series som utökas till Norge, Danmark och Sverige samt brittiska ligan UKLC som slås samman.

– Dreamhack har varit den ledande esportorganisatören i Norden under en lång tid och vi är väldigt exalterade över att bli partners till Riot under en lång period framöver för att skapa ett mer stabilt ekosystem för spelare, fans och lag, säger Michael Van Driel, produktchef på Dreamhack, i ett pressmeddelande.

Tolv lag kommer att delta i NLC som kommer att dra i gång i juni. Matcherna kommer att spelas online, det vill säga hemifrån, fram till slutspelet som planeras att hållas under Dreamhack Summer i Jönköping i början av augusti.

Bland lagen finns bland annat Fnatics akademilag Fnatic Rising samt välkända organisationer som finländska Ence och norska Nordavind. Svenska organisationen Godsent kommer dessutom vara en av deltagarna, och gör därmed comeback i spelet.

– Det finns nu en tydligare väg från amatörligorna till professionell nivå och vi är spända på att se vad talangerna kan göra på en större scen, säger Mo Fadl, Nordenchef på Riot.

NLC blir en del av det officiella europeiska regionala ligasystemet som leder fram till European Masters. I prispotten finns en miljon kronor per säsong.