Tidigare under torsdagen stod det klart att Ninjas in Pyjamas ger sig in i Fifa genom värvningen av Olle ”Ollelito” Arbin. Nu kommer nästa stora nyhet – en League of Legends-tränare sökes till lagets nya satsning.

– Vi undersöker en öppning för att gå in i @lolesports (League of Legends) med Ninjas in Pyjamas, och jag söker efter det mest passionerade och hungriga huvudtränarämnet, för att hjälpa till att bygga något fantastiskt med oss, skriver Gundersen på Twitter.

Ninjas in Pyjamas har tidigare haft ett League of Legends-lag, mellan åren 2013 och 2018 – men utan att skörda några större framgångar.