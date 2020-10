Ninjas in Pyjamas och Team Vitality är två lag som känner varandra bra, de två har ställts mot varandra otaliga gånger under sommaren. Under tisdagen ställdes de ännu en gång mot varandra i slutspelet av Dreamhack Open i CS:GO.

Svenskarna fick en tung start på den egna kartan Mirage och föll med 10–16 efter ett längre avbrott i början av matchen följt av tekniska problem. Nip lyckades inte vinna flera rundor i följd och lagets dåliga ekonomi blev avgörande.

Vitalitys kartval föll på Nuke, där Ninjas in Pyjamas har haft stora problem under året.

Shox släckte hoppet

Det blev en mardrömsstart och Nip tog endast fem rundor på den starka CT-sidan innan andra halvleken. Svensklaget återhämtade sig sedan aldrig, på den följande pistolrundan stod Shox för matchens höjdpunkt med fyra snabba frags med sin USP.

Vitality vann kartan med 16–6 och är klart för semifinal.

Förlusten innebär att Ninjas in Pyjamas nu får spela i lower bracket av slutspelet där varje match blir ett vinna eller försvinna-scenario. Laget ställs mot Faze Clan 20.00 på onsdagen.