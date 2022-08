Säsong 16 av ESL Pro League inleddes under onsdagen och under premiärdagen spelades det klassiska derbyt mellan Ninjas in Pyjamas och Fnatic. Ett derby som däremot avtagit kraftigt sen de två lagens glansdagar.

I dag handlar det om en svensk cementerad topp 10-femma som ställs mot ett primärt brittiskt lag, som försöker ta sig tillbaka till världseliten. De två lagen befinner sig i en tuff grupp där även lag som Team Vitality och världsettan Natus Vincere finns.

Enda svensken kvar i Fnatic är Freddy ”Krimz” Johansson.

Detta sedan Ludvig ”Brollan” Brolin gjorde bytet till NIP.

Total utskåpning

Kartvalen föll på Ancient (Fnatic), Overpass (NIP) och Nuke. Fnatic körde över svenskarna fullständigt på den första kartan som slutade hela 16–4.

Fnatic fortsatte att förnedra Ninjas – på deras egen karta. De spelade en nästan perfekt CT-sida som slutade förkrossande 14–1. Trots, eller på grund av, det syntes Ninjas in Pyjamas-spelarna sitta och skratta i pausvilan.

Även den andra kartan slutade 16–4.

Det hjälpte inte att NIP-kaptenen Hampus ”Hampus” Poser hade en av sin karriärs sämsta matcher, och nådde bara totalt nio elimineringar över de två kartorna. Och en KD på minus 28.

