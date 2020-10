På fredagen fick alla svenska Dreamhack-tittare mötet de hade hoppats på: svenskklassikern i CS:GO mellan Ninjas in Pyjamas och Fnatic.

Det var Fnatic som inledde bäst på den första kartan Overpass, men Ninjas in Pyjamas skulle hämta upp det tidiga underläget och vann till slut kartan med 16–12. Fnatic slog däremot tillbaka på det egna kartvalet Inferno med siffrorna 16-11.

Rysaren skulle därmed avgöras på Vertigo, där ninjorna höjde sig en nivå och visade upp ett imponerande spel. Laget hade en 9–6-ledning vid sidbytet och vann den följande pistolrundan som T-sida.

Ställs mot danska laget

Fnatic lyckades aldrig hämta in underläget, och Ninjas in Pyjamas kunde ta segern med 16–10. Det innebär att Fnatic nu är utslaget ur Dreamhack Open medan Ninjas in Pyjamas får spela vidare i lower bracket.

– Det känns väldigt skönt att få revansch efter att ha förlorat de senaste 2-3 mötena, säger Nip-lagkaptenen Hampus efter segern i sändningen.

Nu ställs de mot danska Heroic i nästa match klockan 13.00 på lördagen.