Ninjas in Pyjamas gick in i ESL Pro League med en blytung uppgift framför sig med turneringens tuffaste grupp.

Det började också dåligt med en förlust mot G2 i öppningsmatchen.

Sedan dess har svenska CS:GO-laget däremot gått från klarhet till klarhet och tog tre raka segrar inför torsdagens möte med franska Team Vitality – och världens bästa spelare Mathieu ”Zywoo” Herbaut.

Även om Vitality började bäst som CT-sida på Inferno så var det oerhört jämnt vid sidbytet. Ninjorna fick däremot övertaget och gick upp till ledning 14–9.

Slog ut Team Vitality

Vitality började kämpa sig tillbaka, men mycket tack vare AWP-spelaren Tim ”Nawwk” Jonasson kunde Ninjas in Pyjamas stänga kartan och ta 1–0-ledningen efter rysaren som slutade 16–14.

En karta var dessutom allt svensklaget behövde för att säkra en plats i slutspelet, medan det franska storlaget nu är utslaget.

På den andra kartan – Nuke – tycktes fransmännen helt ge upp och Ninjas in Pyjamas förödmjukade storlaget med siffrorna 16–5.

– Efter att vi förlorade mot G2 kändes det riktigt tufft, säger tränaren Björn ”Threat” Pers i sändningen efter matchen.

Just G2 förlorade senare på torsdagskvällen mot Mousesports, vilket innebär att Ninjas in Pyjamas vinner mardrömsgruppen och får en play-in-plats De går därmed in rakt in i antingen kvartsfinalen eller semifinalen.

– En viktig grej för oss är att inte bli för nöjda och fortsätta köra på.

