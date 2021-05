Det var stjärnfyllda semifinaler som spelades i Elitserien på fredagen.

Tidigare på kvällen ställdes Lemondogs, med spelare som Twist och Znajder, mot Vinkelparty – som har fyra Fnatic-spelare i laget.

Det var inget snack om saken, Vinkelparty dominerade matchen från start till slut och vann med 2–0 (16–6, 16–13). Framför allt Ludvig ”Brollan” Brolin hade stor uppvisning och avslutade matchen med en KD på plus 20.

Därmed blev Vinkelparty det första laget som är klart för finalen i vårsäsongens Elitserien.

Young Ninjas till final

Där får de möta Ninjas in Pyjamas akademilag, Young Ninjas, som har har imponerat stort under grundserien och fortsatte imponera mot Lilmix sent på fredagskvällen.

Lilmix, som legendaren Christopher ”Get_Right” Alesund spelar för, var chanslöst på Train som slutade 16–6 till Young Ninjas.

Ninjas-talangerna fortsatte att se klassen bättre ut på Mirage och hade en ledning på fem rundor efter sin T-sida. Efter en enkel seger i den följande pistolrundan kändes det hela redan över.

Young Ninjas hade vissa problem med att avsluta kartan, men vann den till slut med 16–9 – och möter därmed Vinkelparty i finalen.

Den spelas 19.00 på lördagen och sänds på Elitseriens Twitchkanal. Dessförinnan spelas matchen om bronspengen mellan Lemondogs och Lilmix.

Finallagen Young Ninjas: Mann3n Sapec phzy nilo LNZ Vinkelparty: Brollan Jackinho Peppzor robiin Kevve

