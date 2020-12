Nu gör Ninjas in Pyjamas en stor satsning för att främja svenska CS:GO-talanger. Tillsammans med Area Academy, som ligger bakom elitserien i CS:GO, kommer de främsta löftena från ligan att scoutas till programmet.

Talangprogrammet beskrivs som omfattande där både hälsa och spelutförandet står i fokus. Fyra personer kommer ingå i den jury som tar fram talangerna i ”Path of a Ninja”-programmet. Förhoppningen är inledningsvis att hitta två eller tre unga jättetalanger som erbjuds en plats.

– Det saknas konkreta möjligheter för unga individer att utvecklas och ta det sista steget i dag. Fler lag tittar på att skapa akademilag eller extra spelare. Det är något som vi överväger, men vi ser samtidigt behovet att stötta det underliggande ekosystemet och möjliggöra för vägar till ett framtida akademilag, säger Jonas Gundersen, operativ chef på Ninjas in Pyjamas.

Potti: ”Känslomässigt för mig”

Tommy ”Potti” Ingemarsson, som grundade Ninjas in Pyjamas för 20 år sedan, är i dag vd för Area Academy och har varit med och tagit fram programmet.

– När jag spelade i Ninjas in Pyjamas under min första sejour för 20 år sedan så var vi väldigt framgångsrika för att vi vågade plocka upp talanger som vi såg potential i. Därför är det väldigt känslomässigt för mig att få komma tillbaka och göra det här tillsammans med Nip, säger han.

Slutspelet i elitserien spelas under helgen och den stora finalen äger rum på söndagen. Efter att den spelats så kommer juryn meddela vilka talanger som bjuds in till ”Path of a Ninja”.

