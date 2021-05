Den svenska organisationen Ninjas in Pyjamas, med en helbrasiliansk uppställning, tog sig obesegrat genom slutspelet till den stora finalen i Six Invitational. Där ställdes de på söndagen mot Team Liquid i en match om titeln som världens bästa Rainbow Six Siege-lag.

På grund av att man tagit sig dit genom övre delen av slutspelsträdet så fick Ninjas inleda finalen med en 1–0-ledning.

Det var också Nip som direkt visade varför man var där, och körde över Liquid på Kafe Dostoyevsky med 7–2. Framför allt kaptenen Gustavo ”Psycho” Rigal imponerade stort.

På Chalet svängde det till Team Liquids favör, som kunde reducera efter seger med siffrorna 7–3.

Blev stor rysare

Men det skulle krävas två raka kartsegrar för att vända till seger.

Liquid behöll sitt momentum och inledde även Clubhouse starkast. Ninjas in Pyjamas skulle sedan ta sig tillbaka in matchen, runda efter runda, och hade till slut en ”matchboll”. Liquid lyckades däremot tvinga fram en förlängning – och kvittera finalen.

Ninjas in Pyjamas fick äntligen lite medvind i inledningen av den avslutande kartan, Consulate, där Team Liquid på förhand sågs som favoriter. Men Liquid var totalt chanslöst och Nip tog sex raka rundor i en felfri halva som försvarare.

Bara en runda till behövdes för att få lyfta hammaren.

Liquid tog en och två, men inte tre. Och Ninjas in Pyjamas är vinnare av Six Invitational 2021.

Utöver titeln som världens bästa lag tar laget även med sig över åtta miljoner kronor hem.

