Tidigare under sommaren kom uppgifter om att svenska laget Ninjas in Pyjamas är på väg att slås ihop med den kinesiska organisationen ESV5.

Nu bekräftas det av Nip, som ännu en gång kommer ha ett lag i League of Legends. Den här gången i kinesiska storligan LPL.

De kommer också ha ett lag i mobilversionen av spelet, Wild Rift.

– Jag är väldigt spänd över att äntligen få presentera den här affären. Vi har letat efter möjligheter att gå in i League of Legends i flera år nu men grunderna fanns sällan där, säger Ninjas in Pyjamas vd Hicham Chahine i ett pressmeddelande.

Det ESV5-ägda laget Victory Five kommer döpas om till Ninjas in Pyjamas efter sammanslagningen.

Utöver det så kommer svenska organisationen också ta över

Hicham Chahine kommer fortsätta i rollen som vd för Nip, och blir även vd i huvudföretaget Nip Group, med ansvar för EMEA- och Amerika.

Mario Ho, som är vd för ESV5, blir även han vd för Nip Group med fokus på Kina och Asien.

