Sverige har varit en av världens största e-sportnationer sedan fenomenet tog fart kring millenieskiftet. I takt med att intresset har ökat under åren så har det utvecklats till en miljardindustri, där utövarna tävlar om miljontals kronor i titlar som Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) och Dota 2.

Snart hålls jätteturneringen The International i Dota, där lagen tävlar om rekordsumman 350 miljoner kronor. Vinnarna blir ekonomiskt oberoende över en natt.

Organisationerna tar en stor del av kakan, men hur mycket tjänar egentligen Sveriges största e-sportstjärnor? SportExpressen har granskat hur mycket några av de största namnen tjänar.

Nästan samtliga spelare har egna bolag och spelar på konsultbasis för sina organisationer, varför spelarbolagens omsättning ger en bra bild av vad de tjänar.

Spelarnas inkomstuppgifter från Skatteverket visar sedan hur mycket de rör sig på varje år.

Flera inkomstkällor

Några av de största svenska namnen ingår däremot inte i listan då de arbetar i utlandet, så som League of Legends-stjärnan Martin ”Rekkles” Larsson – som tävlar i Tyskland.

E-sportutövarna har flera inkomstkällor så som löner, bonusar och sponsoravtal. De kan också få in pengar genom livestreaming på plattformar som Twitch. Kring stora turneringar för CS:GO får de också pengar från försäljningen av virtuella ”klistermärken” i spelet.

Spelarnas finanser visar att många av dem drar in miljonbelopp varje år.

Här följer 20 av de bäst betalda svenskarna i e-sporten.

Nicolas ”Plopski” Gonzalez Zamora. Foto: Ninjas in Pyjamas

Nicolas ”Plopski” Gonzalez Zamora, 19

Spel: CS:GO

Lag: Ninjas in Pyjamas

Förvärvsinkomst 2020: 408 200 kronor

Bolag: Plopskigaming AB

Omsättning 2020: Ingen uppgift

Kommentar: Den unga talangen Plopski gjorde sin debutsäsong på högsta nivån av CS 2019 – och hans egna bolag registrerades under andra halvan av 2020, varför inga uppgifter finns än för hur mycket han omsätter. Hans deklarerade inkomst på strax över 400 000 vittnar däremot om hur mycket han rörde sig på under året.

Robin ”Flusha” Rönnquist. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Robin ”Flusha” Rönnquist, 28

Spel: CS:GO

Lag: Gorillaz

Förvärvsinkomst 2020: 575 800 kronor

Bolag: Mouselifting AB

Omsättning: 2 326 000 kronor

Resultat: 2 279 000 kronor

Kommentar: Storstjärnan Flusha tillhörde under fjolåret Fnatic, som han blev trefaldig världsmästare med mellan 2013 och 2015. I dag har han lämnat laget för att skapa sitt eget: Gorillaz. Hans omsättning har legat på över två miljoner kronor under de senaste tre åren.

Han är känd för att vara en av de mest fuskanklagade CS-spelarna någonsin under sin storhetstid, och förklarade då omtalade klipp med att han lyfte på musen. Därför döpte han också sitt bolag till Mouselifting AB, med glimten i ögat.

Fredrik ”Rez” Sterner. Foto: Ninjas in Pyjamas

Fredrik ”Rez” Sterner, 23

Spel: CS:GO

Lag: Ninjas in Pyjamas

Förvärvsinkomst 2020: 520 000 kronor

Bolag: Sterner Gaming AB

Omsättning: 2 011 000 kronor

Resultat: 1 144 000 kronor

Kommentar: Nyligen skrev Rez på ett nytt fyraårsavtal med sitt Ninjas in Pyjamas, och höjde sannolikt lönen med en ansenlig summa. Laget hade en tung period under fjolåret, men 23-åringen kunde ändå inkassera över två miljoner 2020. Det är något sämre än för året dessförinnan.

Nicolai ”Dev1ce” Reedtz. Foto: Ninjas in Pyjamas

Nicolai ”Dev1ce” Reedtz, 26

Spel: CS:GO

Lag: Ninjas in Pyjamas

Förvärvsinkomst 2020: Ingen uppgift

Bolag: Exitfrag AB

Omsättning: 2 242 000 kronor

Resultat: 1 895 000 kronor

Kommentar: Den enda icke-svenska spelaren på listan är danska Dev1ce, Ninjas in Pyjamas nya miljonvärvning. Han har däremot bott med sin svenska flickvän i Stockholm under de senaste åren och har därför sitt bolag registrerat i landet.

I bokslutet framgår att hans utdelning för 2020 var 366 000 kronor. Men det är först i nästa års redovisning som det kommer framgå hur mycket han tjänar efter att en rekordsumma spenderats av Nip för att knyta till sig honom.

– Jag har tjänat nog med pengar för att leva på det. Men man vill aldrig sluta jobba. För min del har jag inte spikat nåt, men man har väl börjat planera för det, berättade Dev1ce själv tidigare för SportExpressen.

Patrik ”F0rest” Lindberg. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Patrik ”F0rest” Lindberg, 33

Spel: CS:GO

Lag: Dignitas

Förvärvsinkomst 2020: 775 200 kronor

Bolag: F0rest Gaming AB

Omsättning: 2 010 000 kronor

Resultat: 981 000 kronor

Kommentar: F0rest nämns ofta som en av tidernas bästa CS-spelare, då han kämpat i toppen av både den tidigare versionen av spelet på 00-talet samt CS:GO, där han också vann en major 2014 med Ninjas in Pyjamas.

I dag spelar han för amerikanska organisationen Dignitas, dock i ett nästan helsvenskt lag. Veteranen fortsätter att visa upp imponerande statistik i sina matcher.

I en stor intervju med SportExpressen 2019 berättade han om när han vann 50 000 dollar redan som 16-åring:

– Jag körde vilt på mitt pojkrum, jag köpte den första plasma-tv:n man kunde köpa när de kom, jag köpte bio-system, jag köpte grymmaste soffan från Ikea. Jag pimpade upp mitt pojkrum så mycket jag kunde.

Christopher ”Get_Right” Alesund. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Christopher ”Get_Right” Alesund, 31

Spel: CS:GO

Lag: Dignitas

Förvärvsinkomst 2020: 520 000 kronor

Bolag: Get Right Sweden AB

Omsättning: 1 933 000 kronor

Resultat: 842 000 kronor

Kommentar: Get_Right bildade under sin karriär en berömd duo tillsammans med F0rest, och de två höll ihop i ett decennie i framför allt Nip, innan 31-åringen tidigare i år lade proffskarriären på hyllan. Nu ligger hans fokus på att livestreama på Twitch och skapa content för sina fans.

Under karriären drog han in över fem miljoner kronor i bara prispengar och ses även han som en av spelets främsta.

– Det är dags att ta hand om min hälsa på riktigt, sa han om beslutet att lämna proffsscenen.

På Twitch har han drygt 640 000 följare och ungefär 600 månatliga prenumeranter.

Olof ”Olofmeister” Kajbjer. Foto: LIQUIPEDIA

Olof ”Olofmeister” Kajbjer, 29

Spel: CS:GO

Lag: Faze Clan

Förvärvsinkomst 2020: 530 200 kronor

Bolag: Be Right Back AB

Omsättning: 2 809 000 kronor

Resultat: 1 365 000 kronor

Kommentar: Svenske storstjärnan Olofmeister är en del av det internationella ”superlaget” Faze Clan. Nyligen kom han tillbaka till femman efter en längre paus från spelet och har visat att han fortfarande kan prestera på världsnivå.

29-åringen är en av de svenska CS-spelare som tjänar allra bäst och drog förra året in nästan tre miljoner. Då är det ändå ett av hans svagare år ekonomiskt. 2018 så drog han in hela 4,8 miljoner kronor.

– Jag gillar inte att prata om pengar, det har jag aldrig gjort. Men visst, du tjänar bra med pengar. Det var inte så i början, när jag började spela. Man hade knappt en heltidslön då. Men i dag så är det ju väldigt skilda världar jämfört med hur det var då, sa Olofmeister tidigare till SportExpressen.

Jesper ”JW” Wecksell. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Jesper ”JW” Wecksell, 26

Spel: CS:GO

Lag: Fnatic

Förvärvsinkomst 2020: 504 000 kronor

Bolag: Jesper Wecksell Gaming AB

Omsättning 2019: 4 138 000 kronor

Resultat 2019: 951 000 kronor

Kommentar: JW är nästan synonym med Fnatic, men bänkades nyligen av storlaget som bestämt sig för att göra om det historiskt svenska laget till en internationell femma. För hans bolag finns ännu inga uppgifter för fjolåret, men redovisningen för 2019 visar att Jesper Wecksell Gaming AB drog in över fyra miljoner kronor.

Samma år låg utdelningen på 650 000 kronor.

Han driver han också webbshopen JW Gaming i hemkommunen Avesta som vd. Företaget säljer varor relaterade till gaming och e-sport.

Freddy ”Krimz” Johansson. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Freddy ”Krimz” Johansson, 27

Spel: CS:GO

Lag: Fnatic

Förvärvsinkomst 2020: 569 100 kronor

Bolag: Racer Lasse AB

Omsättning 2020: 3 856 000 kronor

Resultat 2020: 2 709 000 kronor

Kommentar: Krimz ses som en av de mest pålitliga spelarna i CS:GO och tjänade nästan fyra miljoner 2020 genom sitt bolag ”Racer Lasse AB”. En något svagare omsättning än året innan pandemins början.

Efter att ha blivit en del av Fnatic redan 2014 är han med i laget än i dag som en av dess nyckelspelare.

Hampus ”Hampus” Poser. Foto: Ninjas in Pyjamas

Hampus ”Hampus” Poser, 22

Spel: CS:GO

Lag: Ninjas in Pyjamas

Förvärvsinkomst 2020: 388 000 kronor

Bolag: Hampus Poser e-sport AB

Omsättning: 1 041 000 kronor

Resultat: 234 000 kronor

Kommentar: Ninjas in Pyjamas lagkapten blev en del av laget i mitten av 2020. Därför visar fjolårsresultatet bara halva sanningen över vad han tjänar i dag. Dessförinnan spelade Hampus i Counter-Strikes lägre divisioner, och nu leder han det svenska lag som ska slåss i absoluta världstoppen.

Ludvig ”Brollan” Brolin. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Ludvig ”Brollan” Brolin, 19

Spel: CS:GO

Lag: Fnatic

Förvärvsinkomst 2020: 523 000 kronor

Bolag: Ludvig Brolin Entertainment AB

Omsättning 2019: 983 000 kronor

Resultat 2019: 727 000 kronor

Kommentar: Sveriges kanske starkast lysande CS-stjärna just nu är Brollan som spelar för Fnatic. Det saknas uppgifter för hans bolags resultat för fjolåret, men redan som 17-åring under 2019 spelade han in nästan en miljon.

Maikil ”Golden” Selim. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Maikil ”Golden” Selim, 27

Spel: CS:GO

Lag: Fnatic

Förvärvsinkomst 2020: Ingen uppgift

Bolag: Golden Gaming AB

Omsättning 2020: 2 253 000 kronor

Resultat 2020: 620 000 kronor

Kommentar: Golden tillhör fortfarande Fnatics organisation, men den tidigare lagkaptenen har nyligen bänkats av laget – som befinner sig i en stor omstruktureringsfas.

Likt sina kolleger i Fnatic drar även han in ett miljonbelopp årligen. Hur Goldens framtid inom Counter-Strike kommer se ut är ännu oklart.

Simon ”Handsken” Haag. Foto: GamerzClass Dota 2

Simon ”Handsken” Haag, 27

Spel: Dota 2

Lag: Alliance

Förvärvsinkomst 2020: 1 010 400

Bolag: Glove Gaming AB

Omsättning: Ingen uppgift.

Resultat: Ingen uppgift.

Kommentar: Listans första Dota 2-spelare är Alliancespelaren Handsken. Hans deklarerade inkomst är betydligt större än många av CS-spelarna, men det finns inte några uppgifter för hans bolag än då det registrerades i slutet av 2020.

– Våra Dota-spelare har blivit så pass stora och gör så mycket jobb utanför Alliance att vi kunnat omvandla deras anställningar till konsulter, berättade Alliances vd Jonathan ”Loda” Berg tidigare för SportExpressen.

Han fortsatte:

– Spelarna har gått från att vara ganska små till stora stjärnor. Om du kollar på Nikobaby och Handsken så har de blivit stora i Gamerz Class, som är en coachingtjänst online, vilket har blivit stort. De har börjat få in bra med pengar utanför Alliance också.

Ludwig ”Zai” Wåhlberg. Foto: Dota 2 Maincast

Ludwig ”Zai” Wåhlberg, 24

Spel: Dota 2

Lag: Team Secret

Förvärvsinkomst 2020: 445 900

Bolag: ZW Pro Gaming AB

Omsättning: 2 078 000 kronor

Resultat: 1 320 000 kronor

Kommentar: Svenska Dotastjärnan Zai har i stort hållit sig utanför de svenska lagen, och spelar i dag för det europeiska storlaget Team Secret. Förra året var laget en av storfavoriterna till att vinna världens största e-sportturnering, The International – med 350 miljoner i prispotten.

Eftersom turneringen sköts fram på grund av pandemin gick han och många andra Dotaspelare däremot miste om den överlägset största inkomsten för året. Trots det drog han in två miljoner, och får i år äntligen chansen i jättetävlingen.

2019 tog hans Secret fjärdeplatsen i TI. För Zai innebar det en omsättning på 5,3 miljoner totalt för året.

Olle ”Ollelito” Arbin, 19. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Olle ”Ollelito” Arbin, 19

Spel: Fifa

Lag: Ninjas in Pyjamas

Förvärvsinkomst 2020: 320 300 kronor

Bolag: Ollelito Gaming AB

Omsättning: 1 133 000 kronor

Resultat: 525 000 kronor

Kommentar: Sveriges största Fifa-stjärna Ollelito blev historisk i november som den första e-sportutövaren att prisas på Fotbollsgalan. Sett till antalet spelare är Fifa-spelen enorma, men jämfört med spel som CS:GO och Dota är spelen som e-sport ändå betydligt mindre.

Trots det kunde Ollelito visa upp en miljonomsättning för 2020.

Snart släpps nya Fifa 22, och det återstår att se om Ollelito kan fortsätta att slåss i världstoppen av spelserien.

Gustav ”S4” Magnusson. Foto: LIQUIPEDIA

Gustav ”S4” Magnusson, 29

Spel: Dota 2

Lag: Alliance

Förvärvsinkomst 2020: 0 kronor

Bolag: S4 Esport AB

Omsättning: 346 000 kronor

Resultat: 336 000 kronor

Kommentar: Dotaveteranen S4 är en av de fem svenskar som har upplevt att vinna The International. Det gjorde han redan 2013 tillsammans med Alliance, organisationen som han återvände till i april förra året.

Hans bolag S4 Esport AB redovisar en svag omsättning för året på endast 346 000 kronor, medan han året innan tjänade nästan sex miljoner som spelare för Evil Geniuses. Laget slutade då på femte plats i The International, vilket är en del av förklaringen till miljonregnet.

Uppgifterna från Skatteverket visar att han nolltaxerade förra året.

Linus ”Limmp” Blomdin. Foto: Alliance

Linus ”Limmp” Blomdin, 26

Spel: Dota 2

Lag: Alliance

Förvärvsinkomst 2020: 1 022 400 kronor

Bolag: Limmp AB

Omsättning: Ingen uppgift

Resultat: Ingen uppgift

Kommentar: Limmp ses som en av spelets starkaste laners, och är tillsammans med bulgaren Nikobaby nyckeln för Alliance. Som lagets vd Jonathan ”Loda” Berg förklarade så var det först i slutet av 2020 som spelarna bildade egna bolag. Därför saknas ännu årsredovisningar.

Skatteverkets uppgifter visar däremot att Limmp tjänade strax över miljonen under förra året.

Michael ”Micke” Vu. Foto: Team Liquid

Michael ”Micke” Vu, 22

Spel: Dota 2

Lag: Team Liquid

Förvärvsinkomst 2020: 325 000 kronor

Bolag: Michael Vu AB

Omsättning: 1 865 000 kronor

Resultat: 886 000 kronor

Kommentar: 22-årige Micke är Team Liquids carryspelare och en nära vän till lagkaptenen Insania. 2019 lämnade de Alliance under uppmärksammade former för att bli en del av den amerikanska jätteorganisationen.

Laget har visat upp imponerande, men också ojämna, resultat sedan dess.

Förra året var hans överlägset starkaste ekonomiskt hittills i karriären, då han tjänade 1 865 000 kronor.

Samuel ”Boxi” Svahn. Foto: Team Liquid

Samuel ”Boxi” Svahn, 23

Spel: Dota 2

Lag: Team Liquid

Förvärvsinkomst 2020: Ingen uppgift

Bolag: Boxi Industries AB

Omsättning: 952 000 kronor

Resultat: 909 000 kronor

Kommentar: Mickes lagkamrat Boxi, som har offlanerollen i Team Liquid, registrerade sitt bolag i mars 2020. För året kan han nästan visa upp en miljoninkomst.

I april tog han en paus från spelet och laget av personliga anledningar och för att spendera tid med familjen. Under sommaren var han däremot tillbaka i laget.

Team Liquids Dota 2-lag har sin bas i nederländska Utrecht, varför inga inkomstuppgifter från Skatteverket finns tillgängliga.

Aydin ”Insania” Sarkohi. Foto: Team Liquid

Aydin ”Insania” Sarkohi, 27

Spel: Dota 2

Lag: Team Liquid

Förvärvsinkomst 2019: 1 472 160 kronor

Bolag: Aysa Esport AB

Omsättning: Ingen uppgift

Resultat: Ingen uppgift

Kommentar: För Sveriges kanske främsta lagkapten i Dota 2 finns inga uppgifter för fjolåret. Insanias bolag Aysa Esport AB har ännu inga årsredovisningar tillgängliga, och lagets bas i Nederländerna gör att inte heller skatteuppgifter finns.

2019 års deklaration visar däremot att han tjänade nästan 1,5 miljoner kronor under året gång.

