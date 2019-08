Emil Christensen är allmänt betraktad som en av de bästa Counter-strike-spelarna genom tiderna. Hans lag Ninjas in Pyjamas (NiP) tillhörde under början av 2000-talet världseliten och ”HeatoN”, som han kallas i spelsammanhang, beräknas ha spelat in miljontals kronor i prispengar.

År 2016 blev ”HeatoN” den första någonsin att väljas in i e-sportens nyinstiftade Hall of Fame och 2017 blev han den första e-sportare att vara med i populära SVT-serien ”Mästarnas Mästare”.

Men Christensen är också en kontroversiell figur inom e-sporten. År 2015 dömdes han för bokföringsbrott tillsammans med en tidigare ägare av det företag som ägde Ninjas in Pyjamas. Christensen var då manager för laget och ansvarig för spelarna.

Heaton anklagad

I slutet på juli deltog den tidigare NiP-spelaren Robin ”Fifflaren” Johansson i webbtv-programmet The Richard Lewis Show. Där anklagade han Christensen och hans kompanjon för att ha låtit bli att betala ut inspelade prispengar till Johansson och fler andra medlemmar i laget. Johansson hävdar att NIP-ledningen fortfarande är skyldig honom tusentals dollar.

Johansson fick senare medhåll av en annan tidigare NIP-spelare, Maikel Bill.

”Jag kom ihåg att när jag tävlade på Dreamhack med NIP, då sa den förre vd:n att jag inte skulle få så stor del av prispengarna som resten eftersom jag var ny. Då accepterade jag det, för det var mitt första proffslag och kände att jag inte hade så mycket att säga till om”, skriver Bill på Twitter.

”Insåg att någonting var fel”

Nu har Christensen själv lagt ut ett videoklipp på Youtube där han adresserar anklagelserna. Han menar att hans före detta kompanjon, samma man som dömdes för bokföringsbrott tillsammans med honom, är huvudansvarig för de uteblivna betalningarna.

– Jag fick ett telefonsamtal från honom där han berättade att han hade psykiska problem och att han behövde ta sig in på sjukhus. Jag kände mig verkligen ledsen för hans skull för jag visste vad han gick igenom privat. Dagarna gick, och jag försökte få tag i honom, eftersom han var den enda som hade tillgång till kontona. Till slut var jag tvungen att gå ner till banken själv för att betala spelarna lönerna. När jag kom in på bankkontona så såg jag flera kontoutdrag i Thailand och insåg att någonting var fel, säger Christensen.

– Min tanke var att han hade stuckit med pengarna. Samtidigt trodde jag verkligen på honom och hans berättelse att han mådde dåligt. Men sättet som han lämnade mig i sticket var verkligen inte bra, och han blev senare dömd för det i domstol.

Christensen hävdar att han själv försökte rädda situationen i efterhand.

– Jag hade full panik över hur jag skulle rädda NiP och betala spelarna lönerna. Jag tog kontakt med flera människor och tittade över hur bolaget såg ut. Jag fick kontakt med min chef på Steel Series, och vi såg att de sociala avgifterna för spelarna inte hade betalats in. Jag fick tag i Hicham också (NiP:s nuvarande vd, reds. anm.) och han sa att han kunde tänka sig att investera i företaget. Jag bad honom på mina bara knän att göra det, och han gick med på att göra det. Jag gjorde allting för att rädda NiP, säger han.

”Utmålar mig som en dålig person”

SportExpressen har tagit del av domen mot Emil Christensen 2015 där han dömdes villkorligt till dagsböter för bokföringsbrott. Där slår tingsrätten fast att Christensens kompanjon bar huvudansvaret för att bokföringsskyldigheterna inte uppfylldes.

Vad gäller Emil Christensens ansvar skriver tingsrätten:

”Mot bakgrund av de brister som fanns i 2011 års redovisning borde Emil Christensen ha gjort mer för att förvissa sig om att bokföringsskyldigheten fullgjordes. Att han inte gjort det måste läggas honom till last som oaktsamhet. Emil Christensen har dock, vilket förtjänar att framhållas, sett till att den löpande bokföringen upprättades i efterhand när han fått klart för sig vilka brister som fanns”.

Christensen säger själv i sin video på Youtube:

– Jag använde pengarna som fanns för att försöka rädda bokföringen, och det står också i domen, och för att täcka kostnaderna som kom med det. Jag tog inte en enda krona själv. Allting var för att rädda NiP och för att spelarna skulle få lön.

Gällande anklagelserna från Robin ”Fifflaren” Johansson, menar Christensen att han bär på ett personligt agg gentemot honom.

– Jag förstår att han inte gillar mig. Jag var den som petade honom från laget. Men det var enbart på sportsliga grunder, säger han.

– Det här var en turbulent tid. Jag är säker på att saker kunde ha gjorts bättre. Men allting var för att rädda NiP. Om jag inte hade gjort det så hade inte NiP funnits efter 2013.

– Det känns tråkigt att han försöker utmåla mig som en dålig person när jag bara försökte tänkte på deras bästa.