Emil Christensen, mer känd som ”Heaton”, är ett av Sveriges största namn någonsin inom e-sporten och vann under sin karriär i Counter-Strike allt som går att vinna. Han var också först in i e-sportens Hall of Fame.

Han har dessutom gjort sig ett namn för den bredare massan i Sverige genom att delta i program som ”Mästarnas mästare” och ”Fångarna på fortet”.

Nu står det klart att profilen åker på en tung skattesmäll. Han har enligt kammarrättens dom inte redovisat en aktieförsäljning under 2016.

Skatteverket höjde hans inkomst av tjänst med 5 930 000 kronor för året och hans inkomst av kapital med strax över två miljoner. Från början krävde Skatteverket ett skattetillägg på 1,5 miljoner kronor, vilket sedan halverades efter ett omprövningsbeslut.

”Felet ligger hos mig”

Christensen har hela tiden hävdat att han trodde att aktieförsäljningen skulle tas upp i deklarationen för nästkommande året.

– Pengarna kom in precis innan nyårsafton och sen kollade vi deklarationen där jag hade satt in det på mitt sparkonto efter årsskiftet, så min revisor skrev fel år på det helt enkelt. Men ansvaret ligger ju hos oss, så det får vi ta på oss, säger Christensen till SportExpressen.

Han ser det inte som en ”skattesmäll” utan är nöjd med att ha fått summan halverad, och anser att beslutet är rättvist.

– Vi dömdes att betala 1,5 miljoner i straff, sen kontaktade vi Skatteverket och överklagade. Då tog de bort halva beloppet, för de förstod ju vad det var som hade hänt. Det känns ju ändå rättvist, felet ligger ju hos mig och det är vi som har gjort fel.

– Men det är skönt att de tog bort hälften och det känns ganska bra. Det visar att de förstår vad som hände samtidigt som jag får ta mitt personliga ansvar.