Sverige har en rik historia av framgångar i Counter-Strike, men under senaste åren har det gått tungt. Många hoppas därför på att få se en ny svensk talang som kan ta CS-världen med storm.

I talangprogrammet ”Path of a Ninja” får unga spelare chansen att visa upp sig inför storlaget Ninjas in Pyjamas.

Under sökandet är det en talang som har stuckit ut: blott 11-åriga Liam Tügel, som spelar under namnet Mail09.

Pappa Marcus Tügel och styvmamma Lina Bergsten berättar att de ger sonen sitt fulla stöd.

– Liam är verkligen duktig och vi alla spelar mer eller mindre. Jag och Liams far träffades just genom spelet, så vi har all respekt och förtroende för just detta. Liam har vårt fulla stöd. Vi stöttar honom fullt i detta då vi också är inbitna gamers, säger Lina Bergsten.

Han började spela CS:GO redan som sexåring på sin pappas dator. Eftersom intresset bara växte fick han sedan en egen dator tre år senare.

Liam är redan bättre än sina tre, äldre, syskon på spelet och är dessutom för duktig för att spela med sina jämnåriga kompisar.

Hyllas av Nip-tränaren

11-åringen hyllas stort av Fredrik ”Jaegarn” Andersson, som är tränare för Ninjas in Pyjamas akademilag Young Ninjas.

– Liam är verkligen en spelare för framtiden. Med exceptionellt aim och kommunikation är det en spelare som vi i Nip kommer följa på nära håll. När jag pratade med hans föräldrar så var de väldigt förstående och samtliga familjemedlemmar spelar. Det är underbart att höra hur föräldrar verkligt stöttar sina barn i e-sport på samma sätt som i traditionell sport, säger han.

Liam har redan nått ranken ”pro” på Esportal där han har en väldigt imponerande statistik med en KD på 1,32.

Nu återstår det att se om han kan följa i fotspåren efter svenska stjärnspelare som Olofmeister eller F0rest.

