”You are not my friend. You are my brother, my friend.”

Så lyder Jaroslaw ”Pasha” Jarzabkowskis ikoniska fras.

En som inte var CS:GO-legendarens vän eller broder under lördagsnatten var polske kroppsbyggaren Michal ”Owca” Owczarzak. Han var e-sportutövarens motståndare när han gjorde MMA-debut.

Redan i den andra ronden kunde Pasha avgöra mötet med en ren träff mot motståndares huvud. Ett ”head shot”, om man så vill.

Bakom sig hade han hela CS:GO-världen som hejade på den populära profilen, som bland annat blev världsmästare med sitt Virtus Pro i polska Katowice 2014. I finalen besegrade de svenska Ninjas in Pyjamas.

Efter segern jublar många av e-sportens största profiler, bland annat flera svenska stjärnor.

”Grattis Pasha! Vilket odjur du är”, skriver Patrik ”F0rest” Lindberg på Twitter.

”Obesegrade, obestridd, har aldrig förlorat en runda”, skriver nära vännen Olof ”Olofmeister” Kajbjer.

Matchen var en deal av High League, en turnering för kändisar. Nu återstår det att se vad som blir Pashas nästa steg i den nya karriären.

