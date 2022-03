Han är Sveriges just nu bästa League of Legends-spelare och har med sitt Rogue dominerat årets säsong i europeiska toppligan LEC. Nästa fredag går de in i slutspelet som favoriter.

– Ja, jag är definitivt väldigt nöjd.., säger Emil ”Larssen” Larsson innan han avbryter sig själv:

– Vad konstigt det är att göra en intervju på svenska!

När SportExpressen når honom har han kommit tillbaka till hemmet i Berlin, efter att ha spenderat en vecka hemma i Sverige efter gruppspelets slut.

Många tvivlade på både honom och laget inför årets säsong, berättar han. Under uppehållet tappade de sin två kanske tyngsta spelare: Kacper ”Inspired” Sloma och Steven ”Hans Sama” Liv.

– Framför allt att tappa Hans Sama gjorde mig orolig. Jag trodde inte heller att vi skulle göra så bra ifrån oss som vi har gjort. Jag visste att Malrang var en bra spelare, men trodde att det kunde gå lite hursomhelst. Men sen fattade jag ganska snabbt att vi var bra under träningar och så, säger Larssen.

”Inga egon”

Trots att de hade ett väldigt bra lag under fjolåret så hade de problem bakom kulisserna som blev uppenbara under säsongens gång. I många matcher inledde de väldigt starkt, men hade svårt att göra övertagen till vinster. De blev också kända för att inte prestera under slutspelet.

Inför nästa helg så tror däremot Larssen att det kommer vända.

– Det är inga egon som tar över nu. Förra året var det jävligt mycket ego och inte ett riktigt lag. Det är vi nu och litar på varandra.

Vad var det som gick fel förra säsongen?

– Jag vet ju mycket väl vad som gick fel förra säsongen, men det är inget jag kan säga officiellt. Det är inget som kommer hända igen, vi är ett helt nytt lag med en helt annan mentalitet. Vi kollapsade i slutspelet förra sommaren framför allt och det var mycket på grund av mentaliteten kring spelarna som vi hade.

Nu rankar han sig själv som ligans bästa mid lane-spelare och många har uppmärksammat hur avslappnad han ser ut inför matcherna.

Svensken närmast ligger ner i stolen innan ska in på riften, men bakom det pågår mer än man kan tro

– Faktiskt så brukade jag känna väldigt mycket nervositet, men nu har det blivit som en ritual innan matcherna som ger mig mer självförtroende och förbereder mig mentalt inför dem. Då känner jag mig inte lika nervös. Sen på scenen försöker jag se väldigt lugn ut, men egentligen är jag inte det, säger Larssen.

Förändringar inför slutspelet

Det har gått ett par veckor sedan grundserien tog slut och den svenske stjärnan tror att vi kommer få se stora förändringar i hur matcherna kommer se ut när slutspelet drar i gång.

Top lane har blivit svagare medan stora förändringar också har gjorts för bot lane, berättar 21-åringen.

– Man kommer se lite annorlunda drafts under slutspelet, det kan jag lova.

Kommer ni ha några överraskningar i era drafts?

– Ja vi kommer nog visa någon konstig draft, det kommer förmodligen hända, säger han och skrattar.

Rogue ställs mot Misfits i semifinalen och Larssen känner sig övertygad om att det kommer bli en 3–0-seger. I övrigt ser han Fnatic som det största hotet för att ta titeln, men påpekar att även G2 alltid kan vara ett farligt motstånd.

Hans mål i år är att visa League of Legends-världen vad han kan göra.

– Jag vill visa mig själv som en väldigt bra spelare och det stora målet är ju att ta sig till Worlds i USA, säger Larssen.

Rogues semifinal mot Misfits spelas fredag den 25 mars klockan 18.00. Matchen sänds live på Twitch.

