Europamästaren Rogue imponerade under gruppspelet i League of Legends-världsmästerskapet Worlds. Även om de tappade sitt momentum under de sista två matcherna.

I slutspelet tog resan slut direkt i kvartsfinalen, när JDG från Kina visade sig vara klassen större.

Rogue hade aldrig en chans när kineserna vann tre raka games. Svenska hoppet Larssen hade en tung match, precis som lagets jungler Kim ”Malrang” Geun-seong – som stod för flertalet pinsamma missar.

Svensken fick däremot visa vad han kunde i game tre med sin Leblanc, men det räckte inte till.

Nu är därmed det sista hoppet från västvärlden ute ur turneringen i Nordamerika, där bara koreanska och kinesiska lag återstår.

”Aldrig varit så ledsen över att åka ur en turnering... ett värdelöst sätt att avsluta ett annars otroligt år för mig och mitt lag”, skriver Larssen på Twitter efter förlusten.

Följ SportExpressen E-sport på Facebook och Twitter!