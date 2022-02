Six Invitational (SI) är världsmästerskapet i Rainbow Six: Siege och pågår just nu för fullt i Stockholm, där slutspelet inleddes på måndagen.

I turneringen finns däremot bara en enda nordisk spelare, Na'Vis Rickard ”Secretly” Olofsson. Det är fortfarande färskt i minnet när tidigare G2-duon Fabian ”Fabian” Hällsten och danske Niclas ”Pengu” Mouritzen dominerade scenen och vann SI.

Alex ”Z1ronic” Dalgaard-Hansen är ett tidigare proffs, som nu bland annat arbetar som studioexpert under sändningarna.

Danske profilen berättar om den dystra skandinaviska trenden.

– När de två spelarna tog ett steg tillbaka så lämnade de skor som sannolikt inte kommer fyllas på en lång tid. Men förhoppningsvis får vi en hel del fräscha talanger som vill återuppliva ryktet som vi hade, säger han.

”Ser ostoppbara ut”

Han berättar vidare att sedan även APAC-regionen kommit ikapp i spelet så har det blivit ännu tuffare konkurrens. Det har framför allt koreanska DWG visat upp hittills i Stockholm.

– De kom in och alla hade förväntningar på dem, men de har överträffat alla förväntningar – jag är så imponerade. Särskilt eftersom APAC-regionen inte har haft samma tid som alla andra för att bygga spelarpoolen, metan och har inte varit på internationella tävlingar på flera år som EU och NA. Det är verkligen imponerande hur långt de kommit, och de ser ostoppbara ut, säger Dalgaard-Hansen.

Hur viktigt skulle du säga att det är för Skandinavien att vara värd för Six Invitational?

– Skandinavien är så klart ingen främling för e-sporttävlingar eller internationella mästerskapsspelare. Men det är fantastiskt att ha världsmästerskapet i det kalla Norden. Vi hade några av världens bästa spelare och nu får vi vara värd till den största R6-turneringen! Jag hoppas det ger mer exponering till R6 i Norden och förhoppningsvis tar fram fler talanger.

Vad skiljer Siege från andra e-sporter och varför borde folk titta?

– Vid en första titt kan det se ut som alla andra search and destroy FPS-spel, men det har mycket mer djup än man kan förvänta sig. Varje karta har olika sajter som kan väljas med oändliga alternativ för att sätta upp ditt försvar och lika många sätt att ta sig in. Det betyder att det inte bara handlar om motorisk förmåga, utan lika mycket om förberedelse, erfarenhet och kreativitet. Vi ser alltid något nytt varje stor turnering, så det finns något spännande över det. Vem som ”breakar” en sajt eller karta första, vem som listat ut försvaret med högst potential etcetera. Det har en vansinnigt hög nivå av komplexitet och det finns inget slut på hur mycket du kan göra, eller hur bra du kan bli, säger Alex ”Z1ronic” Dalgaard-Hansen.

Alla matcherna sänds på Twitch.

