De bästa CS:GO-lagen världen över kämpar just nu för att kvalificera till årets största turnering, majorn i Stockholm och Globen i höst. Men kvalet har kantats av skandaler.

Först var det Ninjas in Pyjamas match mot polska Anonymo som fick spelas om, efter att svensklaget tvingats spela trots stora nätverksproblem.

Nu har även OSS-ländernas kval i Epic League drabbats av en stor skandal som blossat upp kring laget Akuma.

Efter att flertalet videor på lagets matcher har blivit virala så anklagas de för att fuska, bland annat genom radarfusk och så kallad ”aim bot”, skriver Ginx. En Twitter-användare påstår också att en av domarna gett information till laget under matchen.

”Vill inte tro det”

Det finns i dagsläget inga bevis för uppgifterna, men Natus Vinceres ukrainske storstjärna Oleksandr ”S1mple” Kostyliev valde ändå att kommentera på Twitter:

”Jag vill inte tro att Akuma (fem spelare från Ukraina) kan ha använt någons hjälp. Om det här är sant, då är det maximal respektlöshet inte bara mot organisationer, men också till alla spelare i RMR-turneringen”, skriver han.

Turneringsarrangören Epic League har också fått hård kritik för att ha få sätt att upptäcka fusk. Valves anti-fusksystem stängdes av under turneringen och spelarnas konversationer under matcherna spelades inte in.

Akuma slutade till slut trea i Dream League. Vann gjorde världsettan Gambit Esports.

