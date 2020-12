Ett klipp började cirkulera på sociala medier med BBG-spelaren Tristan ”Critical” Trinacty där det ser ut som att hans sikte under en sekund blir låst på en motståndares huvud genom en vägg.

Det ledde till att spelaren anklagades för att fuska under den pågående Valorantturneringen – Knights Before Christmas Invitational. Efter att ha besegrat laget Time In, med Twitchstjärnan Tyler ”Ninja” Blevins, inleddes en storm kring klippet.

Ninja själv var en av de som anklagade Critical för att fuska under matchen. Turneringsarrangören valde att diskvalificera hela BBG medan det utreddes och Time In fick i stället kvartsfinalplatsen.

Avstängningen hävdes däremot snart och BBG fick tillbaka sin plats i turneringen igen.

Kritikstormen

Arrangören Pittsburgh Knights har kritiserats för det hastiga beslutet om diskvalificeringen, enligt Dexerto. Den som har fått störst kritik är däremot Ninja själv.

Enligt stjärnan var det rätt att utreda spelaren för fusk på grund av att han tidigare anklagats vid flera tillfällen. Trots att han friades vid samtliga tillfällen.

”Turneringsarrangören tänkte: ’Det pågår en utredning men Ninja berättade att han tyckte att de fuskade så vi diskar dem’”, skriver bland annat Faze Clans Charles ”Hoppin” Clapper på Twitter.

Critical har i efterhand friats från alla fuskanklagelser efter att ha utretts och tackar själv för stödet han fått sedan händelsen.

”Tack till alla som har försvarat mig i dag och som visat stöd och kärlek till mig och laget”, skriver han.

