I december förra året vann Kalvin ”Kez” Dam från Kanada och hans lag storturneringen Fortnite Championship Series och inkasserade 1,5 miljoner kronor.

Nu har han ertappats med att använda ett fusk mitt under en pågående match i Fortniteturneringen Frosty Frenzy. Under lagkamraten Nanolites stream syns händelseförloppet där laget lootar och plötsligt försvinner Kez från matchen och meddelandet dyker upp:

”Kez was struck by the ban hammer.”

– Vad fan? Kez was struck by the... va? utbrister lagkamraterna i sändningen.

Sedan klippet blev viralt har 19-årige Kez tagit bort sitt Twitter- och Instagramkonto och har ännu inte kommenterat händelsen offentligt.

Kvitto visar köpet av fusket

Lagkamraten Chris ”Cizlucky” Perez delade efter avstängningen med sig av en privat Twitterkonversation från två veckor sedan där en person förutspådde avstängningen.

I den får han ett kvitto som sägs visa att Kez köpte efter fusk för drygt 5 000 kronor.

”Jag var så naiv, jag trodde inte för en sekund att han sa sanningen”, skriver Cizlucky på Twitter.

Fusket ska vara ett så kallat ”soft aim”. Till skillnad från en ”aim bot” så ställer den inte in siktet automatiskt på motståndare, utan avfyrar i stället automatiskt skott när siktet är på en motståndare.

Kvittot misstänks ha läckt efter att Kez försökte få tillbaka pengarna för köpet.

Han har under sin karriär vunnit över en halv miljon kronor enligt Dexerto, och nu väcks frågetecken kring hur många av turneringarna han använt fusket i. Enligt sajten så hävdar en tidigare lagkamrat att Kez har berättat för honom att han inte börjat fuska förrän denna säsong.

