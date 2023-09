Nyligen presenterade det internationella e-sportförbundet IESF stolt att Saudiarabien ”blir e-sportens epicenter” nästa år, då landslags-VM kommer hållas i landet.

Innan det hade den stora turneringen Gamers8 hållits i saudiska Riyadh, där världens största CS:GO-lag inte tvekade på att delta när nästan 10 miljoner kronor stod på spel. Till och med Dreamhack, svensk e-sports stolthet, ägs i dag av saudiska staten.

Ska du tvätta din image inför den nya generationen ungdomar så finns det väl få bättre verktyg än just e-sporten.

***

Även Kinas politiska intressen har, genom e-sporten, nått hela vägen till Sverige. Vårt allra största lag, Ninjas in Pyjamas, avslöjades nyligen ha tagit bort allt sitt tidigare stöd för Ukraina från sina kanaler.

Det visade sig bero på lagets sammanslagning med en kinesisk organisation, och det följande inträdet i den kinesiska storligan LPL i ”League of legends”. Både spelet och ligan ägs och drivs av kinesiska megakonglomeratet Tencent.

Deras budskap till svenska laget var simpelt: ta bort allt stöd för Ukraina – or else. Ironiskt nog hävdar Rysslands kompisar att man vill ”hålla politiken utanför League of legends”.

Ett ryggradslöst Ninjas in Pyjamas ifrågasatte inte det hela överhuvudtaget och beordrade till och med sina medarbetare ta bort privata inlägg. Bara ifall att.

***

E-sporten är inte stöpt ur föreningsliv och demokrati som andra sporter, utan lag som NIP opererar helt som privatägda företag. Därför får varken supportrar eller några andra utöver vd:n en röst i frågorna och laget har inte ens brytt sig om att uttala sig angående skandalen.

Känslan är att de helst hade flyttat hela operationen till sitt nyöppnade kontor i Förenade arabemiraten, på behörigt avstånd från allt sorts ansvarstagande.

Inte för att det finns någon som egentligen kan kräva dem på ansvar. För vem reglerar e-sporten? Ingen alls. Aktörerna, lag som arrangörer, agerar i princip lika suveränt och odemokratiskt som regimerna de snart styrs av. Det är delvis ett resultat av det totala ointresset för e-sporten på politisk nivå både i Sverige och internationellt – den har lämnats åt sitt eget öde.

Därför är det knappast förvånande att all moral och etik har övergivits. Icke-demokratiska makter använder den för sin egen marknadsföring, och e-sporten självt tillåter det så länge priset är rätt.

Utvecklingen som vi har sett den senaste tiden inom e-sporten har känts tragisk, inte minst för att de som verkligen bryr sig om e-sporten bara är en irriterande fluga för pamparna att vifta bort.

Hopplösheten biter värst av allt.

Vi e-sportfans kan bara luta oss tillbaka och betvittna det moraliska förfallet.

Följ Expressen E-sport på Youtube, Facebook, och Twitter!