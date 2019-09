Ryktena har cirkulerat under en längre tid och nu är det till slut helt klart. Coldzera är en Faze-spelare. Han har vunnit allt under sin tid med brasilianska lagen Luminosity, SK Gaming och Mibr och räknas som en av de bästa någonsin i CS:GO.

Därmed får alltså svenske Olofmeister ännu en stjärna att spela med efter att Guardian lämnat laget. Och fansen får se laget direkt då Faze Clan deltar i ESL One New York som inleds under torsdagskvällen.

Där ställs de mot succélaget från majorn, NRG, klockan 20.35 i kväll.

Så här ser därmed Faze Clans nya lag ut: Håvard ”Rain” Nygaard, Olof ”Olofmeister” Kajbjer, Nikola ”Niko” Kovač, Marcelo ”Coldzera” David och inlånade talangen Helvijs ”Broky” Saukants.