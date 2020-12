”Broken Fang” heter Counter-Strike: Global Offensives nya ”operation” som är den första på över ett år. Med den kommer en massa nyheter till spelet, däribland en helt ny karta för tävlingsspelande med namnet Ancient.

Nya kartan Ancient. Foto: Valve

Efter uppdateringen så finns också två nya spelsätt: The Broken Fang Premier och Retakes.

Premier är en matchmaking som är exklusiv för de som har köpt tillgång till den nya operationen och kommer inkludera en mycket bredare tillgång till statistik kring dina matcher. Retakes simulerar ett post-plant-scenario för att öva retakes.

Operationen har, precis som alltid, även ett gäng nya uppdrag att utföra för att tjäna stjärnor som kan användas för att uppgradera spelarens operationsmynt och för att köpa nya agenter, vapenlådor och klistermärken bland annat.

”The professionals” heter en ny serie agenter som har blivit tillgängliga i spelet tillsammans med nya Swat-skins. Totalt finns 20 nya agenter.

Foto: Valve

Den nya lådan, Broken Fang case, innehåller en drös nya skins där de mest exklusiva är en M4A1-S som heter ”Printstream” och en Glock-18 med den sedan tidigare kända designen ”Neo-Noir”.

Mängder av nya skins

Men det stannar inte där. Totalt finns ungefär 100 nya skins i fyra olika kollektioner. I det övriga tre, ”The Ancient”-, ”The Control”- och ”The Havoc”-kollektionerna, finns inga lådor än. Dessa skins går än så länge bara att få tag i genom drops efter spelade matcher och genom att spendera stjärnor man tjänat in.

I Ancientkollektionen är de mest eftertraktade skinsen M4A1-S: Welcome to the Jungle och för The Havoc är det AK-47: X-Ray.

Men det nya skin som skapat mest hajp av alla tillhör The Control-kollektionen och är en AWP: Fade.

AWP Fade. Foto: Valve

En annan stor nyhet är en ”pingfunktion” för spelet som spelare får tillgång till den. Med den kan spelare genom ett knapptryck snabbt få upp ett hjul med alternativ på där de kan ”pinga” att en motståndarspelare exempelvis är nära.

Utöver detta finns en drös nya klistermärken och patches för spelare att köpa eller samla ihop till under operationen genom att slutföra uppdragen som dyker upp i spelet varje dag.

Operation Broken Fang pågår fram till 30 april 2021.