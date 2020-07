Hela gamingvärlden befann sig i chock efter Byron ”Reckful” Bernsteins död. Den 31-årige World of Warcraft-stjärnan hade länge pratat om sin egen psykiska ohälsa och bjöd bland annat in sina tittare till att samtala om ämnet under sina Twitchstreams.

Inom e-sporten har mental hälsa hamnat på tapeten som aldrig tidigare under året. Tidigare så meddelade två av spelarna i tidernas bästa Counter-Strike-lag Astralis att de tar en time-out.

De danska spelarna Andreas’”Xyp9x” Höjsleth och Lukas ”gla1ve” Rossander berättade båda att de kända sig utbrända och därmed tvingades att ta en paus från det professionella spelandet.

– Min doktor och jag har kommit fram till att jag behöver en paus och under gårdagen så lämnade jag in en sjukskrivning till Astralis. Under de närmsta tre månaderna kommer jag använda min tid för att vila fullt ut, meddelade Gla1ve tidigare i år.

– Det kan vara svårt att sätta hälsan först, men jag har märkt att det är behövligt.

Samlar in hundratusentals kronor

Nu hjälps många inom e-sporten åt för att ta itu med problemen kring psykisk ohälsa. Den stora World of Warcraft-streamern Asmongold beslutade sig efter Reckfuls död för att skänka 140 000 kronor till stödlinjer för de som lider av depression.

League of Legends-profilen Joedat ”Voyboy” Esfahani höll en 24 timmar lång välgörenhetsstream efter dödsbeskedet för att samla in pengar. Han lyckades samla in hela 400 000 kronor till organisationer som arbetar med suicidprevention.

Nu meddelar också plattformen GLHF att en turnering lanseras för e-sportfans i frågesport där priset är en donation på 50 000 kronor till välgörenhetsorganisationen Mind, som arbetar med psykisk ohälsa.

– Det finns fortfarande mycket kvar att åstadkomma kring psykisk ohälsa inom esportens stressiga och krävande miljö, säger CS-legendaren Oskar ”ins” Holm, som är esportchef på GLHF, i ett pressmeddelande.

Förbundet uttalade sig

Efter beskedet kring de två Astralis-spelarnas pauser så uttalade sig också e-sportens spelarförbund, CSPPA, om mentala hälsan kring professionell gaming.

”Vi kontaktas av en ökande andel CS:GO-spelare som kämpar med problem kring mental hälsa som ångest, depression, sömnproblem och drogproblem”, skrev förbundet.

De lovade därför att de kommer att ta kontakt med de olika lagen för att erbjuda sin hjälp till de som behöver det och berätta om de steg som tas för att ta itu med problemen.

Dessa är bland annat en studie tillsammans med två olika universitet i ämnet samt en telefonlinje för CS:GO-spelare som känner att de behöver prata om sina problem.