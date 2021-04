”Happy is gonna get a quad kill and the ace! What is this!?”

Amerikanen Auguste ”Semmler” Massonnat är en av de största kommentatorsprofilerna i e-sporten och har varit rösten bakom många av Counter-Strikes mest ikoniska ögonblick.

Nu har han varit tillbaka i CS:GO i ett och ett halvt år efter att ha arbetat med Overwatch under en tid.

Han är väldigt glad över att vara tillbaka i scenen, som däremot har förändrats radikalt på grund av pandemin. Semmler kommenterar nu turneringarna från hemmet i Stockholm, där han har bott under flera års tid.

Men han har inga problem med att vara ifrån arenorna.

– Det är okej. Vissa casters har problem med det, men jag har inget emot det. Det påminner om när jag först började, säger han till SportExpressen.

Vi ringde upp 32-åringen för att diskutera den svenska CS-scenen som har varit på nedgång under senaste åren, där varken Fnatic eller Ninjas in Pyjamas har varit med i kampen om titlarna.

– Den befinner sig i en ombyggnadsfas. Man pratar i Major League Baseball om att de har ”ombyggnadsår” där man säljer några av sina bästa spelare för att plocka upp talanger. Det är där jag tror den svenska CS-scenen har befunnit sig ett tag nu. Som med Fnatic som har stagnerat och inte försökt bygga om, och nu försöker de ta igen. Men de har ju en fot inne och en utanför eftersom de fortfarande har kvar JW och Krimz, det gamla gardet.

Hyllar Ztr

Semmler är desto mer imponerad av Ninjas in Pyjamas ombyggnation med ett helt lag av unga talanger. Ett lag som dessutom har fått ett enormt tillskott i form av en av tidernas bästa spelare, danske Nicolai ”Dev1ce” Reedtz.

Han hyllar också 17-årige Erik ”Ztr” Gustafsson.

– Han är väldigt lovande. På en individuell nivå är jag inte lika imponerad, men det kan komma med tiden när han vänjer sig med tier 1. Han har flasharna, strategiska tänket och allt det som pekar på en spelare som kommer bidra med mycket till laget.

Pressen kommer däremot öka på honom att bli en större faktor rent fragmässigt, menar han.

Det blir då som laget på riktigt kan visa vad man går för. Med Hampus och Ztr som ger direktiven, Threat som lägger fram den generella strategin. Lägg därtill Rez och Plopski som i sina bästa stunder ska stå för en stor del av fraggandet.

Och inte minst fyrfaldige majorvinnaren Dev1ce.

– Då kan vi få se något speciellt.

”Legendariskt vad han gjort”

Semmler har som många andra också fått upp ögonen för Dignitas sedan Jonas ”Lekr0” Olofsson blev en del av laget. En spelare som förhoppningsvis, till slut, har hittat rätt i karriären.

– Lekr0 dök upp för några år sen med sina deagles och allt som en galen aimer. Men det känns aldrig som han hittade sin plats och sen kastades han ut i det vilda för att hitta ett projekt som passar. Nu i Dignitas så är det: ”Vi vill bara att du fraggar.” Och det verkar som att det funkar för honom.

Semmler fortsätter:

– Sen har du en veteran som F0rest som aldrig bleknar. F0rest är som kniven du aldrig behöver slipa, den kommer alltid skära igenom allt. Det är helt fantastiskt att han behållit den här nivån i en evighet, även när Dignitas hade det tungt. Det är legendariskt vad han har gjort.

Hur rankar du Heap som talang i CS-världen?

– Det är lite för tidigt att säga, men han har den där galna nya generationella aimen som är super-”snappy”. Det ser ut att gå galet snabbt. Så det ser ut som det kommer bli väldigt svårt att hantera, har du en sån spelare i form – med sånt aim – kommer det bli en mardröm att spela mot.

Han ser Heap en av de spelare som har störst potential, i ett Dignitas som kan ha hittat sitt framgångsrecept. Med Lekr0 som backar upp honom, Friberg som hjärnan tillsammans med tränaren Vendetta och Hallzerk som har återfunnit formen med sin AWP.

För lag som Nip och Dignitas kommer det däremot bli en stor utmaning att gå från online-eran till att spela på scen inför publik igen.

Semmler ser det däremot som att övergången kommer underlättas något av att det sannolikt inte kommer finnas publik på plats direkt.

Men CS:GO kommer se väldigt annorlunda ut.

– Det är inte samma sak online. Cadians clutch skulle aldrig hända på lan på tusen år. Du kan inte fejka defuses och plants på samma sätt eftersom publiken blir en faktor. Om Cadian går mot Sh1ro med sin P250 och drar ut sin kniv så kommer publiken tappa fattningen och han kommer aldrig lyckas med sin clutch.

Se cadiaNs vansinniga clutch som vann ESL Pro League

Vad gäller det tredje svenska storlaget, Fnatic, vill Semmler se en specifik förändring.

Den involverar lagets ikoniske spelare Jesper ”JW” Wecksell.

– Det gör ont att säga, men om Jackinho får AWP:n så finns det ingen anledning att behålla JW i laget. Enda anledningen att behålla honom hade varit att han är en ”company man”. Han och Krimz har varit en del av Fnatic i hur länge som helst, så de ger väl honom alla chanser de kan. Men jag undrar om det bidrar till självbelåtenhet eftersom deras platser i laget är så trygga.

Han menar vidare att det är ännu konstigare att behålla JW efter värvningen av talangen Peppzor. Såvida inte planen är att fasa ut JW för att ge honom en lättare väg in.

Semmler pekar också på en annan faktor för Fnatic, som är organisationens ekonomiska situation. Bland annat har man bett fans om pengar för att hålla sig flytande.

Det menar han kan ha påverkat spelarnas mentalitet, att inte veta som som kommer hända.

Lagets andra veteran, Freddy ”Krimz” Johansson, har däremot fortsatt imponera.

– Det är imponerande särskilt efter att ha gjort det mesta. Du har vunnit majors och allt. Att hålla fokus och hålla i den nivån är väldigt krävande.

Han pekar på att många andra spelare har ”släpps på gasen” bara lite grann och ändå hamnat långt efter.

”Glömmer bort att Fnatic finns”

Särskilt eftersom lagen i OSS-länderna har gjort sig kända för att lägga ner hårt arbete på spelet. Nu är ryska Gambit världsetta, som från ingenstans.

Jämför man de tre svenska lagen så ser Semmler definitivt Ninjas in Pyjamas som laget med mest potential efter värvningen av Dev1ce. Enda frågetecknet är hur han kommer anpassa sig efter fem år i Astralis.

Men amerikanen ser det som att han är en ”system-spelare” som går till ett ”system-lag” och har alla förutsättningar för att lyckas. Som sagt är han också optimistisk till Dignitas chanser.

Fnatic däremot.

– Jag glömmer nästan bort att Fnatic finns. När jag tänker på svensk CS glömmer jag bort dem helt, och kommer på att ”just ja, de finns också”. Det är tragiskt, de vann ju den första CS:GO-majorn, så det är ju ett lag som alltid ska finnas med bland världens bästa och här är vi nu där jag pratar om Dignitas och Nip medan Fnatic inte ens finns med i bilden. Det är galet.

Men de svenska lagen får i alla fall en extra motivation med majorn här i Stockholm?

– Det kommer bli en sån enorm press på de här spelarna inför sin hemmapublik. Så det kommer bli väldigt, väldigt underhållande att se och jag kan knappt vänta på det, säger Semmler.

