William Väisänen och vännen Oscar hittade vänskapen på Dreamhack och delade intresset för gaming och e-sport. I juni förra året tog Oscar sitt liv. Förkrossad och ensam ville William agera. Han startade en server på den populära kommunikationsappen Discord med namnet Play Together – en plats där gamers kan tala ut om sina problem och hitta nya vänner, där ingen behöver vara ensam.

”Ingen ska behöva känna sig ensam”

Play Together nådde snabbt över 1000 medlemmar och nu ett år senare ska William och Twitchstreamern Abbas Memedov annordna ett välgörenhetsevent 25-26 juni med fokus på psykisk ohälsa.

– Tanken är att upplysa och prata om psykisk ohälsa. Vi ska få in några gäster inom gamingkulturen. Hela eventet sker på min Twitchkanal, jag hostar och vi har gästerna hos mig. Vi kommer att ha en rolig donationslista och massa mer, säger Abbas.

Han fortsätter:

– Ingen ska behöva känna sig ensam, vi finns. Det är det riktiga målet. Sen har vi en insamling och lite give aways och vill bygga ett community tillsammans på Twitch och på Discord.

Play Together kommer att streamas 25-26 juni. Foto: Play Together

Eventet kommer att ske på Abbas Twitchkanal MagiskaAbbas med start fredag 25 juni klockan 16. Att det sker just under midsommarhelgen är ett medvetet val berättar William.

– Jag har fått feedback om datumet. Men jag tänker att om man inte har några vänner, då kan man vara en del av eventet och umgås, spela och göra någonting roligt tillsammans. Planen var att vi skulle ha en dag, men det blev snabbt två dagar för att Abbas är helt fantastisk. Han sa ”Jag kan köra hela helgen, jag kan streama två dagar om det behövs”. Just Abbas förkroppsligar det Play Together står för, säger William Väisänen.

Många gäster kommer att delta

Många personligheter inom gamingvärlden kommer att gästa eventet, som CS:GO-spelaren Erik ”walterP” Eklöf, e-sport castern Lucas ”tenshi” Collard och Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero. Men även Martin Stengård, vars son är en e-sportspelare som lider av en dödlig muskelsjukdom.

– Sigge ”Siggelito” Stengårds pappa, Martin Stengård, har jag valt som gäst för jag känner Sigge ganska väl. Det är många som inte får reda på pappans story bakom det. Man får se en pappa som stöttar sin son genom streamingen och e-sporten och alla ser hur härlig han är. Men man får aldrig veta om de stunderna han sitter och gråter, säger Abbas.

”Jag önskar att vi inte behöver finnas en dag”

Målet är att samla in pengar till välgörenheter som kämpar mot psykisk ohälsa samt att sprida ordet om Play Together. Men Williams önskemål är att Play Together inte ens skulle behöva existera.

– Det har gått upp o ner med antalet medlemmar. Det vi märker är att folk som lämnar ofta hittar vänner via Play Together och lämnar för att starta egna servrar med sina vänner. Det är målet, jag önskar att vi inte behöver finnas en dag. Att vi avvecklar föreningen och servern stängs ner för att vi inte behövs.

HAR DU TANKAR OM SJÄLVMORD? MÅR DU DÅLIGT ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM MÅR DÅLIGT? Eller har en närstående tagit sitt liv? Här finns det hjälp att få: Mind – Självmordslinjen. Här kan du chatta eller ringa till om du har frågor och funderingar: www.mind.se Jourhavande medmänniska: Tel: 08-702 16 80. Alla dagar 21-06.www.jourhavande-medmanniska.se BRIS vuxentelefon: Tel: 077-150 50 50. Måndag-fredag, 09-12. Aktuella öppettider på www.bris.se BRIS – Barnens hjälptelefon: Tel: 116 111. Aktuella öppettider på www.bris.se. Svenska kyrkan: Svenska kyrkan har jourhavande präster man kan prata med alla dagar mellan kl 21-06. Ring 112 och be om att bli kopplad. SPES telefonjour: Tel: 08-34 58 73. Alla dagar 19-22. SPES telefonjour finns för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv. Visa mer