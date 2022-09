Ikea tog steget in i tv- och datorspelsvärlden under förra året med ett nytt sortiment av möbler och andra tillbehör. Nu siktar möbeljätten även in sig på tävlingsspelandet, eller e-sporten.

Under helgen som gick befann sig svenska e-sportprofiler på plats på varuhusen runtom i Sverige. Något som var minst sagt uppskattat, berättar Sara Vestberg, som är inredningsansvarig på Ikea.

– Det var ju helt fantastiskt!

Hon brister ut i skratt.

– Jag skrattar för att jag själv åkte till varuhuset i Malmö, och det var så underbart att se en massa tonåringar och yngre som spelade och fick autografer. Det är ju väldigt roligt att se. Sen när jag har hört med andra varuhus runtom i Sverige så var det ju jätteuppskattat verkligen, säger hon.

Under den kommande helgen så tas det hela ännu ett steg längre när Finnkampen för första någonsin officiellt inkluderar e-sporten.

Besökare på Ikea City i Gallerian i Stockholm får se de svenska landslagsprofilerna tävla på plats i titlarna CS:GO, Rocket League, Dota 2 och Tekken 7 mot de finländska spelarna.

– Jag sitter precis nu där vi ska bygga det. Det blir som lite olika kuber där vi har planerat set-ups med vårt sortiment av gamingbord och stolar i olika färger och stilar med tillbehör. Sen kommer vi ha en scen där det kommer ske intervjuer med en moderator. Detta kommer filmas och streamas på Ikea.se och även till andra delar av världen, säger Sara Vestberg.

Inte bara för unga

På plats kommer bland annat svenske förbundskaptenen Fredrik ”Jaegarn” Kempf att finnas.

Även en expert kommer vara på plats för att prata om hur föräldrar bör agera och prata med barn som är gamingintresserade.

Dator- och tv-spelandet är däremot inte bara något för barnen.

– Vi vet ju att gaming är poppis bland unga. Men jag råkade i ett internmöte för något år sen säga att det rörde unga och fick lite få tafsen att, ”nej, nej, det är väldigt många vuxna också som spelar”. Så det är för alla skulle jag säga, även om det väl är de unga som har det mest integrerat i sin vardag.

Varför har ni valt att göra den här satsningen på just gaming och e-sport?

– Om man tittar på livet hemma så är det ju en väldigt stor del av hur man möblerar och vilka prylar man behöver och så. Jag läste att runt 2,5 miljarder personer i världen är gamers, vilket så klart påverkar hemmiljön beroende på hur du bor. Vissa kan ha ett eget rum för det och andra har det i vardagsrummet. Så vi ser det som en självklarhet.

Sara Vestberg fortsätter:

– Mina ögon för det här har verkligen poppat upp väldigt mycket senaste åren. Om man är intresserad av heminredning, som jag är så klart, så är det rätt sjyst när man får se fina saker som man kan ha hemma. Så det är förhoppningen att folk ska inspireras till det.

Är det här något som Ikea planerar att utöka och hålla i även i framtiden?

– Absolut, vi har ju sortimentet som kommer växa, utan att jag vet alla detaljer nu. Men det här är ju en trend som kommer inom heminredning – och som kommer fortsätta, avslutar Vestberg.

