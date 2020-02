Under helgen vankades en stor e-sportfest i Dubai där den största damturneringen någonsin inom e-sporten hölls med motsvarande en miljon kronor i prispotten. På Girlgamer Esports Festival så hölls turneringar i både League of Legends och Counter-Strike: Global Offensive.

I League-turneringen så deltog svenska hoppet Maya ”Caltys” Henckel, 17, som spelar för franska Out of the Blue. Laget tog sig obesegrat genom turneringen och stod till slut som segrare.

När SportExpressen når Caltys så har hon precis landat i Sverige igen efter sex timmars flygning och en intensiv helg.

– Lite trött är jag, medger hon.

Inför turneringen så var hon självsäker på att laget skulle ta segern, men det kom inte utan utmaningar. Lagets första match, som skulle ha spelats klockan 11.00 på fredagen blev försenad och försenad och spelades till slut vid 23-tiden.

– Man kan alltid räkna med lite förseningar, men jag trodde inte det skulle bli så extremt.

”Trodde det skulle vara svårare”

Trots det så behöll laget sitt fokus och körde över hemmahoppet Galaxy Racer Esports från Dubai i sin första match, och där Caltys var den som imponerade allra mest. Scenariot upprepade sig sedan mot Team Innova, och efter de första två matcherna så hade Caltys fortfarande inte eliminerats en enda gång.

– Jag hade kollat på andra lagen och jag var ganska självsäker på att vi skulle vinna, och det gjorde vi också. Men vi mötte ju andra regioner som Korea och Brasilien, och vi hade ju inte mött dem tidigare, säger Caltys.

Att de första två matcherna skulle gå så pass enkelt hade hon inte förväntat sig.

– Jag trodde att det skulle vara lite svårare.

Svenskan har AD Carry-rollen i laget, och förlitade sig under turneringen mycket på Senna och Aphelios, två relativt nya champions, som även är de mest populära valen bland herrproffsen just nu.

Den svenska talangen berättar att hon inte har en champion i spelet som hon föredrar, utan anpassar sig hela tiden efter den nuvarande patchen – och den som anses vara starkast.

– Jag spelar vad som är meta hela tiden, jag har ingen riktig main. Jag spelar de som är broken, säger hon och brister ut i skratt.

Illa ute mot sina rivaler

Turneringens första stora utmaning kom i semifinalen, där Out of the Blue ställdes mot europeiska Grow Up. OOB förlorade sitt första game, men lyckades sedan kvittera matchen. I avgörande game tre så såg det däremot länge mörkt ut.

– Grow Up var ju Besiktas innan, och de var vårt rivallag. Det är jättemycket tension mellan spelarna, så jag tror att vi spelade sämre på grund av det, säger Caltys.

Men mycket tack vare lagets Vladimir som lyckades få ihop sina nyckel-items i tid så kunde Out of the Blue vända matchen till seger – och därmed bli klart för den stora finalen.

Grow Up fick i sin tur en till chans att nå finalen genom lower bracket av tabellen, och lyckades med det. Ännu ett rivalmöte väntade därmed, denna gång i en bäst av fem.

Men nu var det inget snack. Plötsligt var finalen över och Out of the Blue stod som segrare efter en 3-0-kross i finalen.

– Vi kan deras strategi, så vi gjorde egentligen bara samma sak, fast bättre. Så då vann vi.

Nu kan Caltys och hennes OOB titulera sig som världens bästa lag på damsidan av League of Legends, och efter den tuffa helgen så får nu laget en vecka ledigt innan träningarna kör i gång igen.

Hoppade av gymnasiet för att spela på heltid

League är ett heltidsjobb för 17-åriga Caltys, som har gjort försök med att börja i gymnasiet, även om hon till slut hoppat av för att satsa på e-sporten. Till hösten har hon ännu en gång sökt, men hon hoppas egentligen på att slippa återvända till skolan och kunna lägga all sin tid på spelet.

– Vårt lag är såvitt jag vet det enda som är fulltid inom tjejscenen. Jag skulle kunna leva på det om jag bodde själv också, men sen vet man inte om man får fortsätta i tio år till i samma lag och med samma lön eller om jag i framtiden vill spela i ett lag med både tjejer och killar.

Mamman Tove Henckel berättar om de tuffa beslut som Caltys har tvingats ta.

– Jag sa till henne att ”du får ett år att testa att gå med i det här laget”, och sen har det bara fortsatt. Jag tror att hon hade velat försöka med gymnasiet, men det är svårt att hinna med. De ställer ju ganska stora krav på att man måste träna med laget under veckorna.

Mammans stöd

Under en vanlig arbetsvecka så spelar laget träningsmatcher tillsammans under tre timmar, samtidigt som de också förväntas träna på egen hand i sex timmar. Det gäller fem dagar i veckan.

– Det är bara helgerna som är undantag, säger Caltys.

Spelarna har en fast lön, men hon berättar att laget ännu inte har kommit överens hur vinstsumman från Dubai kommer att delas upp bland spelarna och organisationen.

Båda föräldrarna fanns på plats i Dubai för Caltys historiska seger, och hon berättar om hur viktigt deras stöd är för henne.

– Min mamma har alltid varit väldigt supportive av att jag gör vad jag tycker om. Vi har ju sett hur det är för andra i e-sporten. Och det är ju väldigt skönt att ha nån som är där.

