Hon beskrivs som ”The Chem Baroness” och heter Renata Glasc.

Snart tar hon plats i League of Legends som spelets nästa champion. Hon bli snart tillgänglig i testversionen PBE och släpps officiellt i patch 12.4.

Här är hennes abilities:

Passive - Leverage:

Renatas attacker markerar hennes motståndare och gör bonusskada. Skadan från hennes abilities konsumerar märket och gör ytterligare skada.

Q - Handshake:

Hon skickar ut en missil från sin arm som låser fast (root) den första motståndaren som träffas. Renata kan återaktivera sin Q för att kasta motståndare i en riktning som hon väljer, vilket skadar andra som träffas och ger en stun-effekt om det är en champion.

W - Bailout:

Renata Glasc ger en lagkamrat, eller sig själv, attackfart och rörelsefart mot motståndare. Om lagkamraten lyckas eliminera en motståndarchampion så får hon buffen igen. Om lagkamraten dör under ”Bailout” så kommer de tillbaka med fullt liv. De förlorar däremot sedan snabbt allt HP under tre sekunder. Får de en eliminering under de sekunderna så överlever de.

E - Loyalty Program:

Renata skickar ut raketer som ger medspelare en sköld och gör skada mot motståndare, samtidigt som den skapar en slow-effekt för de som passerar den. Denna effekt sker även runt henne när hon använder sin E, och kring en explosion på maxavstånd för ”Loyalty Program”.

R - Hostile Takeover:

För sin ultimate skickar Renata ut ett moln av kemikalier som gör att motståndare går bärsärkagång, vilket ger dem ökad attackfart och tvingar dem att attackera allt runtom sig. Dessa motståndare prioriterar sina egna lagkamrater, sen neutrala enheter och sist Renatas lagkamrater. Allra sist Renata själv.

