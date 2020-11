Att e-sporten har växt så det knakar under de senaste åren är ingen hemlighet. Något som gått mer under radarn är däremot mobilspelens dito, som har exploderat under senaste året.

Pubg är bland toppen av mobilspelen och nu tar spelet nästa steg efter att ha presenterat nästa års serie av turneringar i Pubg Mobile Global Championship (PMGC).

Prissumman för turneringsserien ligger på 14 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 120 miljoner kronor. Det är den största prissumman någonsin för mobila e-sporten och kan endast mätas av Dota 2-turneringen The International och Fortnite-VM.

Nästa års säsong kommer, precis som årets, att delas in i två delsäsonger som avslutas med Global Championship-finalen. De som vill delta kan registrera sig från den 1 januari.

”Var bara början”

Sju nya regioner får också sin egen Pro League: Västeuropa, CIS, Turkiet, Arabien, Nordamerika, Latinamerika och Brasilien som kommer komplettera de nuvarande serierna i Sydasien och Sydöstasien.

– 2020 har varit ett väldigt speciellt år för oss och vi har expanderat i alla aspekter och fullbordat vårt ekosystem för amatörer till proffs, men det var bara början. Vi har enorma ambitioner för att bli en e-sport i tier 1, säger James Yang, vd för Pubg Mobile Global Esports i ett pressmeddelande.

