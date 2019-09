Nästa års CS:GO-säsong kommer se annorlunda ut. Nu slås det 20-tal turneringar som tillhör Dreamhack och ESL samman till en tour som går under namnet ESL Pro Tour.

Den kommer i sig delas in i två nivåer där den nedre kallas challenger och den övre – där de bästa lagen kommer ingå – masters. Masterssäsongen kommer sedan att kulminera i två stora finaler som kommer äga rum under ESL One Köln (Tyskland) och IEM Katowice (Polen).

Syftet med uppdelningen är att mindre organisationer ska ha en chans att nå uppflyttning till masters där de kommer ställas mot världens bästa lag.

”Väg att bli någon”

Lagen på mastersnivån samlar poäng under touren och de bästa får tävla i de två finalerna.

Den sammanlagda prispotten ligger på 50 miljoner kronor medan de åtta turneringarna för masterslagen kommer ha separata prispotter på ungefär 2,5 miljoner.

– Partnerskapet mellan ESL och Dreamhack kommer ge unga en klarare och mer komplett väg till att bli någon, och en struktur som är mer välkomnande och lättsmält för nya e-sportfans, säger ESL:s vd Ralf Reichert i ett pressmeddelande.