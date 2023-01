Counter-Strike-legendaren Emil ”Heaton” Christensen tog nyligen över svenska laget Godsent som dess nya vd. Direkt meddelade han planerna på att rekrytera ihop ett nytt svensklag som kan utmana i toppen.

Nu har femman presenterats.

Bland annat innefattar den de tre före detta Ninjas in Pyjamas-spelarna Nicolas ”Plopski” Gonzalez, Erik ”Ztr” Gustafsson och William ”Draken” Sundin. Draken lämnade i fjol Valorant för att återvända till CS.

Lagets sista två spelare är Alfred ”Rusty” Karlsson, som representerat bland annat Team Gamerlegion, och Joel ”Joel” Holmlund – som senast spelade för Monte.

– Det känns riktigt kul att ha värvat ihop den här femman. Vi har ett långsiktigt tänk med rutinerade spelare tillsammans med unga talanger, som förhoppningsvis tar Sverige tillbaka till toppen på sikt, berättar Heaton.

Lånas ut av NIP

Tre av värvningarna är permanenta övergångar.

Rusty tas in på provspel och Ztr anländer på lån från Ninjas in Pyjamas, som samtidigt förlänger hans kontrakt med tre år. Under de första två åren så har däremot Godsent en köpoption som de kan utnyttja, enligt uppgifter till Expressen.

Laget kommer att tränas av förre Fnatickaptenen Maikil ”Golden” Selim.

– Jag är överlycklig och väldigt spänd på att dela min erfarenhet och kunskap, och också lära mig av alla. Den svenska scenen är något jag alltid har velat hjälpa att utvecklas, säger han i ett pressmeddelande.

Laget har redan hunnit visa vad de kan göra, när de inledde det nordiska Elisa-kvalet på tisdagen. Då under lagnamnet ”Bigmix”.

Godsentspelarna tappade bara en karta i kvalet och avancerade till det sista kvalstadiet inför huvudturneringen. De besegrade på vägen dit bland annat Mouz Nxt – och körde över svenska rivalen Lilmix med förnedrande 16–0.

