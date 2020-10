Riftens nya champion läckte nyligen på internet, och nu presenteras den av Riot själva. Seraphine blir en supportinriktad champion som använder sånger för att hjälpa sina lagkamrater.

Här är hennes abilities:

Passive: Stage Presence

Var tredje basability (ej ultimate) för Seraphine castas två gånger. Dessutom så skapar hon en musiknot varje gång hon använder en ability som ger hennes basic attacks extra range och damage.

High Note. Foto: Riot Games

Q: High Note

Seraphine skickar ut en not som skadar motståndare. Skadan ökar beroende på motståndarens missing health.

Surround Sound. Foto: Riot Games

W: Surround Sound

Seraphine ger sig själv och sina lagkamrater som står nära henne en sköld och movement speed. Om hon själv redan har en sköld så kan hon heala sina lagkamrater. Hur mycket hon healar baseras på antalet lagkamrater i närheten.

Beat Drop. Foto: Riot Games

E: Beat Drop

En ljudvåg släpps lös som skadar motståndare i en linje framför Seraphine och applicerar en slow. Motståndare som redan har en slow får i stället en root. Redan rootade motståndare blir stunnade.

Enore. Foto: Riot Games

R: Encore

Seraphine gör alla motståndare framför henne charmade. De tar också skada. Desto fler champions som träffas av hennes ultimate, lagkamrater som motståndare, desto längre når Encore.

Hennes kit baseras till stor del på hennes passives, vilket kommer göra det viktigt att hålla reda på när hennes tredje ability används för att utnyttja att den blir castad dubbelt. Det kan exempelvis göra hennes E till en root eller stun i stället för endast en slow. Detsamma gäller hennes förmåga att chaina abilities med sina lagkamrater, för att förstärka effekten av sina egna abilities.

Får ultimate skin direkt

Seraphine får dessutom en ultimate skin när hon släpps: K/DA All Out Seraphine. I spelet så kommer det finnas quests som spelaren kan utföra för att låsa upp två ytterligare former av hennes ultimate skin permanent.

3 250 RP blir priset för League of Legends nyaste champion och hennes ultimate skin. Därtill får köparen en emote och två ikoner samt en border.

Seraphine blir tillgänglig i betamiljön redan under tisdagen och släpps sedan den 29:e oktober.