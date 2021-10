Nu är det dags för ett helt nytt set till Teamfight Tactics, TFT, igen. Det sjätte i följden får namnet ”Gizmos and gadgets”.

Det innebär att Riot Games kastar ut alla champions och synergier från det förra setet och startar om – med helt nya funktioner.

SportExpressen har över helgen fått tillgång till det kommande set sex, och kan bekräfta att det blir stora förändringar för hur spelet kommer fungera.

Här är, till att börja med, alla de nya traits som kommer:

Academy:

Får bonusskada som ökas varje gång en champion använder en ability.

Chemtech:

När de förlorar en viss mängd HP så aktiveras en ”overdrive”, och de tar mindre skada samtidigt som de återfår en procentandel av sin HP över tid.

Mutant:

En helt ny typ av trait som förändras varje match. Den som aktiverar mutant-traiten får en av sju olika bonusar.

Mercenary:

Få en skattkista på din bänk som öppnas när du besegrar en motståndare. Du får rulla en tärning varje runda som avgör vad som finns i kistan. Bättre priser desto längre det går innan du öppnar den.

Scrap:

I början av en strid omvandlas komponenter till fulla items. Scrapchampions får också en sköld i början av striderna som blir större desto fler items du har.

Yordle:

Den som har tre yordles får en gratis yordlechampion på sin bänk efter varje strid. Med sex yordles kostar alla abilities mindre mana.

Innovator:

Påminner om den tidigare mech pilots-traiten från set tre. Innvators bygger en mekanisk kompanjon som strider åt dem. Vid fem innovators blir det en björn och vid sju en drake.

Colossus:

Colossuschampions är större och tar därför upp två platser, varför du får en champion mindre på planen för varje colossus. De är immuna mot crowd control och med minst två tar de betydligt mindre skada.

Socialite:

En spotlight dyker upp på spelplanen. Socialites som står i den får extra skada, managenerering och och omnivamp.

Nya funktioner

Den stora nya funktionen som kommer till TFT är så kallade ”hextech augments”. Tre gånger varje match så får spelarna välja en bonus som håller i hela matchen och som stärker ditt lag på unika sätt.

Dessa finns på nivåerna silver, guld och prismatic – och över 140 olika ”hextech augments” finns som kan dyka upp. De dyker upp som tre olika kort du kan välja bland.

Ett helt nytt, efterfrågat, spelsätt kommer också. Nu kommer du kunna tävla tillsammans med en kompis i 2v2v2v2-matcher i ”double up”. Du och din kompis delar HP och om du vinner en strid så hjälper dina överlevande karaktärer din kompis i sin strid.

Utöver detta kommer också en del förändringar för hur vissa items fungerar, men inga drastiska förändringar.

Dessutom så kommer också nya skins för dina little legends och arenor. En nyhet är att det kommer så kallade ”chibi”-skins, där du kan spela som League of Legends-karaktärer istället för klassiska little legends. Vi, Jinx och Ekko kommer finnas till en början.

Nya traits.

Följ SportExpressen E-sport på Facebook och Twitter!