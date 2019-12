Will Smith Foto: CVS / VEEREN / BESTIMAGE / STELLA PICTURES

Will Smith, skådespelare

En av världens största skådisar finns bland de stora namnen som satsat på e-sporten. ”Men in Black”-skådespelaren har investerat i den stora koreanska organisationen Gen.G som samlade in 450 miljoner kronor tidigare i år. Organisationen tävlar i bland annat League of Legends och äger Overwatch-laget Seoul Dynasty.

Tillsammans med Smith så deltog även fotbollsspelaren Keisuke Honda i investeringsrundan.

Mike Tyson. Foto: NINA PROMMER / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Mike Tyson, före detta boxare

Den före detta jätten inom boxning har även han gett sig in i e-sportvärlden. I maj blev det klart att Mike Tyson lagt sina pengar i Hearthstone-laget Fade 2 Karma, som tack vare pengarna bygger nya lokaler i Kalifornien. Precis intill förre boxarens marijuana-företag Tyson Ransch.

Nya lokalen kommer få namnet ”The Ransch House” och får ett dedikerat rum för streaming, en scen för att hålla turneringar på samt en takterrass för fester. Tyson själv deltog i en stream och tävlade för första gången i Hearthstone.

– Det var fantastiskt. Jag hade möjligheten att hänga med millenials, vilket jag nästan aldrig gör.

Han har också tidigare berättat att han spelar Call of Duty.

Neymar med CS:GO-stjärnan FalleN. Foto: Twitter/Fallen

Neymar, fotbollsspelare

Den brasilianske superstjärnan har inte gjort någon hemlighet av att han är en stor fan av både Counter-Strike och Fortnite. Han har streamat Fortnite på Twitch tillsammans med Ninja och är en stor fan av CS:GO-laget Furia, som också är från Brasilien.

Här nedan visar han upp en väldigt imponerande clutch, ensam mot fem.

Drake. Foto: EVAN AGOSTINI / AP TT NYHETSBYRÅN

Drake, artist

Drake har synts i gamingsammanhang vid flera olika tillfällen, bland annat har han spelat Fortnite med storstjärnan Ninja och visade att han kan klara sig väl i spelet. Artisten är delägare i laget 100 Thieves, som nyligen norpade Jonas Jerebkos lag i CS:GO.

De har också lag i League of Legends och Fortnite.

Jonas Jerebko. Foto: KEVIN SOUSA / BILDBYRÅN

Jonas Jerebko, basketspelare

Som sagt så har svenske NBA-stjärnan Jonas Jerebko ett CS:GO-lag. Han är ägare för Renegades, som nyligen tappade hela sin femma till 100 Thieves. De har sedan dess värvat ihop ett nytt lag av fem spelare från Australien. I somras värderades hans lag till 300-400 miljoner kronor.

– Det hoppas jag kunna dubbla inom några år, sa basketstjärnan till Expressen då.

Han har själv spelat Counter-Strike under en lång tid.

Pontus Jansson. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Pontus Jansson, fotbollsspelare

En annan svensk som har ett stort intresse för Counter-Strike är landslagsbacken Pontus Jansson. ”Ponne” har ett eget lag som heter La Familia som spelar i de lägre divisionerna i Sverige, men som han hoppas på framgångar med i framtiden.

Han deltar också ofta i Youtubekanalen ”Arga Skånska Män” där han spelar CS:GO. På Instagram har Brenford-spelaren stolt visat upp att han nått ”global elite”, den högsta ranken inom spelets egen matchmaking.

Michael Jordan. Foto: CHUCK BURTON / AP

Michael Jordan, basketspelare

En av tidernas största sportstjärnor är nu en stor aktör inom e-sporten. Han har investerat i Axiomatic, som är moderbolag till världens näst största e-sportorganisation Team Liquid.

– Esport är en snabbväxande, internationell industri och jag är glad över att bli en partner till den här fantastiska gruppen investerare, sa Michael Jordan 2018.

Mesut Özil. Foto: JEREMY LANDEY VIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE / IMAGO IMAGES/FOCUS IMAGES WWW.IMAGO-IMAGES.DE

Mesut Özil, fotbollsspelare

Det är bland många känt att Arsenalstjärnan Özil har ett stort intresse för bland annat Fortnite, som han streamat en hel del på Twitch. Men e-sportintresset går längre än så. Özil har ett e-sportlag som han har startat själv, med namnet M10 Esports. Där ingår två Fifa-spelare samt sju Fortnite-spelare.

Rick Fox. Foto: SPLASH NEWS / SPLASH NEWS

Rick Fox, före detta basketspelare

För fans av League of Legends så är före detta NBA-stjärnan en välkänd profil. Tack vare sonens stora e-sportintresse så har han själv gett sig in i det helhjärtat och startade laget Echo Fox. De säkrade en plats i den amerikanska League of Legends-ligan LCS, men tvingades tidigare i år sälja sin plats för 300 miljoner kronor – till Arsenalägaren Stan Kroenke.

Anledningen till försäljningen var en rasistskandal inom ledningsgruppen för Echo Fox. Det var Rick Fox själv som anklagade delägaren Amit Raizada för rasistiska tillmälen mot dess vd.

Fox har tack vare intresset även själv börjat spela League of Legends från de allra lägsta nivåerna, och tog sig nyligen till slut till ranken brons.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: IMAGO SPORTFOTODIENST / IMAGO/ULMER IMAGO SPORTFOTODIENST

Zlatan Ibrahimovic, fotbollsspelare

Zlatan har likt många andra på listan spelat en hel del Fortnite. Men han har också gett sig in i e-sporten på allvar då han 2017 investerade i Challengermode, en plattform som låter amatörer tävla om pengar i olika spel. Dessförinnan så har Zlatan också satsat på spelstudion Isbit Games.

Foto: JASON SZENES / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Odell Beckham Jr & Kevin Durant, amerikansk fotbollsspelare

NFL-stjärnan Odell Beckham Jr och NBA-stjärnan Kevin Durant deltog i en investeringsrunda á 350 miljoner kronor för företaget Vision Esports 2018 – som ägde Echo Fox.

Ashton Kutcher. Foto: ARMANDO GALLO / RETNA LTD. / ARMANDO GALLO / RETNA LTD./ALL O RETNA LTD

Ashton Kutcher, skådespelare

Nuförtiden så är Ashton Kutcher närmast investerare först och skådespelare på sidan om. Och han har lyckats ofantligt bra. Tillsammans med miljardären Mark Cuban har han satsas på e-sportbetting, närmaste bestämt Unikrn.

Han har också koll på de större e-sporterna. I ett avsnitt av Youtube-serien ”Hot Ones” fick han ge sin syn på e-sporten.

– Allt med livegaming är helt galet. Fler personer tittade på League of Legends-finalen än Superbowl. Det är väldigt uppenbart på gång, sa Kutcher.

Steve Aoki. Foto: SCOTT GARFITT/SHUTTERSTOCK / SCOTT GARFITT/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Steve Aoki, dj

Världsberömda dj:n Steve Aoki är högaktuell inom e-sporten. Han är delägare i organisationen Rogue och är aktiv med att hjälpa till för att marknadsföra laget. Nyligen så värvade Aoki ett Fortnitelag till organisationen som sedan innan tävlar i bland annat League of Legends och Rainbow Six Siege.

– Som många vet så har jag varit en gamer hela mitt liv och jag har blivit mer involverad i e-sport, har Aoki sagt.

Foto: CHELSEA LAUREN/REX SHUTTERSTOCK / CHELSEA LAUREN/REX SHUTTERSTOCK REX FEATURES

The Weeknd

Den världsberömda R&N-artisten The Weeknd investerade tidigare under 2019 i Overactive Media, som är moderbolaget till bland annat League of Legends-laget Splyce som spelar i LEC. De äger dessutom Overwatchlaget Toronto Defiant.

Han samarbetar med Overactive Media för att ta fram innehåll som är riktat till e-sport samtidigt som hans berömmelse används i lagens marknadsföring.

Källor: ESPN, Engadget, Tech Crunch, Business Insider, Forbes, Breakit