SportExpressen har tidigare skrivit om anklagelserna mot Activision Blizzard, jätteföretaget bakom spel som World of Warcract of Call of Duty.

Det amerikanska företaget anklagas av anställda för att ha skapat en företagskultur av konstanta sexuella trakasserier mot kvinnor. Flera av kvinnorna har berättat sina skräckhistorier från företaget i den stämningsansökan som nu har gjorts mot Activision Blizzard.

Bland annat ska kvinnorna ha tvingats göra männens arbete när de kommit bakfulla till kontoret. Chefer ska också ha skämtat om bland annat våldtäkt och gjort sexuellt anspelande kommentarer samt tafsat på kvinnliga anställda.

Nu uttalar sig Mike Morhaime – som var en av medgrundarna till Blizzard, innan sammanslagningen med Activision. Han spenderade 28 år på företag i bland annat rollen som vd innan han lämnade.

Morhaime: ”Jag skäms”

”Jag har läst hela stämningsansökan mot Activision Blizzard och många andra berättelser. Det är väldigt upprörande och tungt att läsa. Jag skäms. Det känns som att allt jag stod för har sköljts bort”, skriver han i ett långt inlägg på Twitter.

Han menar att han själv arbetade för att skapa en välkomnande företagskultur i en industri fylld av trakasserier mot kvinnor. Men att man misslyckats.

”Jag förstår att det här bara är ord, men jag ville bekräfta för kvinnorna som hade vidriga upplevelser: Jag hör dig, jag tror dig, och jag är ledsen över att ha gjort dig besviken.”

