Under 20 dagar har världens bästa Counter-Strike-spelare presenterats en efter en. Endast två svenskar fanns med på den prestigefulla listan där Fnaticduon Freddy ”Krimz” Johansson och Ludvig ”Brollan” Brolin tog plats 17 och 15 på HLTV:s rankning.

Under onsdagen fanns det två namn kvar som slogs om platsen som världens bäste – och föga förvånande rör det sig om ukrainske Oleksandr ”S1mple” Kostyliev och fransmannen Mathieu ”Zywoo” Herbaut. De senaste två åren har de, likt Cristiano Ronaldo och Leo Messi i fotbollen, varit långt före alla andra på en individuell nivå.

Den som fick jubla högst var däremot Zywoo som utsågs till etta på den årliga listan och därmed kan titulera sig som världens bästa spelare under 2020. Det innebär att han vunnit titeln två år i rad – trots att han endast är 20 år gammal.

– Det känns fantastiskt, säger han till HLTV.

Han hyllar också rivalen S1mple.

– S1mple hade ännu ett grymt år, han är en fantastisk spelare. Jag tror att han hade kunnat vara etta, det hade varit lika rättvist.

Hela HLTV:s rankning 2020

3. Denmark Nicolai ”device” Reedtz

4. Nikola ”⁠NiKo⁠” Kovač

5. Denis ”⁠electronic⁠” Sharipov

6. Benjamin ”blameF” Bremer

7. Robin ”⁠ropz⁠” Kool

8. Jonathan ”EliGE” Jablonowski

9. Peter ”dupreeh” Rasmussen

10. Florian ”⁠syrsoN⁠” Rische

11. Emil ”⁠Magisk⁠” Reif

12. Martin ”⁠stavn⁠” Lund

13. Nemanja ”huNter-” Kovač

14. Yuri ”⁠yuurih⁠” Santos

15. Ludvig ”⁠Brollan” Brolin

16. Henrique ”⁠HEN1⁠” Teles

17. Freddy ”KRIMZ” Johansson

18. Kaike ”⁠KSCERATO⁠” Cerato

19. Justin ”⁠jks⁠” Savage

20. Vincent ⁠”Brehze⁠” Cayonte

